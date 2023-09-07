انفجار در اتوبوس به سمت مهران ۹ مصدوم و یک فوتی بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن خانجانی موقر درباره جزئیات حادثه انفجار امروز در یک دستگاه اتوبوس اظهار کرد: صبح امروز ساعت چهار بامداد یک دستگاه اتوبوس که از تهران به سمت مهران در حرکت بوده، نرسیده به روستای رسول آباد شهرستان بهار دچار انفجار شد.

وی عنوان کرد: در این انفجار ۹ نفر مصدوم شده‌اند و متأسفانه یک نوزاد جان خود را از دست داد.

دادستان همدان از انتقال سریع مصدومان به بیمارستان بعثت همدان خبر داد.

خانجانی موقر افزود: در حال حاضر تیم چک و خنثی استان علت حادثه را وجود مواد منفجره در کوله پشتی کشف شده عنوان کرده‌اند که جزئیات آن در دست بررسی است.

وی تصریح کرد: حامل کوله پشتی خود نیز مصدوم و تحت نظر و مداوا است.