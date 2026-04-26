انفجارهای کنترل شده در تویسرکان، ملایر و نهاوند؛مردم نگران نباشند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان اعلام کرد به دلیل خنثی‌سازی و انفجار کنترل شده پرتابه عمل‌نکرده و باقیمانده دشمن در حملات آمریکایی‌-صهیونی به مناطقی در اطراف شهر تویسرکان، ملایر و نهاوند، احتمال شنیدن صدای انفجار برای امروز یکشنبه ۶ اردیبهشت ماه در این نقاط وجود دارد.