۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۲۲

انفجارهای کنترل شده در تویسرکان، ملایر و نهاوند؛مردم نگران نباشند

همدان- روابط عمومی سپاه انصارالحسین(ع) همدان گفت: به دلیل خنثی‌سازی و انفجار کنترل شده پرتابه عمل‌نکرده احتمال شنیده شدن صدای انفجارهای کنترل شده تویسرکان، ملایر و نهاوند وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان اعلام کرد به دلیل خنثی‌سازی و انفجار کنترل شده پرتابه عمل‌نکرده و باقیمانده دشمن در حملات آمریکایی‌-صهیونی به مناطقی در اطراف شهر تویسرکان، ملایر و نهاوند، احتمال شنیدن صدای انفجار برای امروز یکشنبه ۶ اردیبهشت ماه در این نقاط وجود دارد.

