کمبود سرویس از مشکلات جدی مدارس یزد است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدکاظم رحیمی نژاد در جلسه‌ای که به‌منظور چاره‌اندیشی برای مشکل ترافیک و شلوغی معابر در اول مهرماه برگزار شد، با بیان اینکه باید مسائل ترافیکی طوری سازمان‌دهی شود که دانش‌آموز دسترسی بهتری به مدرسه داشته باشد، اظهار کرد: شناورسازی ساعات کلاسی مدارسی که در مکان‌های پر ترافیک یزد واقع شده اند، می‌تواند تا حدی از بار ترافیکی این مناطق بکاهد.

وی بیان کرد: در برخی مناطق یزد با تغییر ساعت شروع کلاس و شناورسازی ساعات کلاسی احتمال رفع مشکل ترافیک وجود دارد.

رحیمی نژاد با بیان اینکه سرویس‌دهی صنایع بر مشکل کمبود سرویس مدارس دامن زده است، یادآور شد: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات شهر یزد، نداشتن وسایل نقلیه عمومی برای سرویس دهی به دانش آموزان است که بروز بیماری کرونا این مشکل را دو چندان کرد.

وی ادامه داد: طبیعی است که نبود وسایل نقلیه عمومی برای سرویس‌دهی مدارس منجر به بالا رفتن حجم وسایل نقلیه شخصی برای جابه‌جایی دانش‌آموزان می‌شود؛ حجمی که بالاتر از ظرفیت خیابان‌های یزد است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد با بیان اینکه ساماندهی زودتر از موعد سرویس مدارس می‌تواند از ترافیک اوایل مهرماه تا حدی بکاهد، تصریح کرد: مدارس می‌توانند با مدیریت هرچه بهتر از ۲۶ شهریورماه مانور حضور تدارک دیده و بحث آشنایی دانش‌آموزان و سرویس‌دهی دانش‌آموزان را مدیریت کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: انتظار داریم در حوزه استانداری برنامه سرویس‌دهی صنایع را بازبینی کنند زیرا اگر حتی ۱۰ دستگاه مینی‌بوس هم مؤسسات در اختیار آموزش‌وپرورش قرار دهند، تأثیر بسزایی در کاهش ترافیک شهری به ویژه در مسیر رینگ شهری دارد.

رحیمی نژاد با اشاره به اینکه مکانیزه شدن سیستم سرویس‌دهی مدارس می‌تواند تا حد زیادی مشکلات را کاهش دهد، تأکید کرد: تا زمانی که بحث کمبود مینی‌بوس برای سرویس‌دهی مدارس جبران نشود، همچنان مشکل ترافیک پا بر جا است.

وی افزود: در برخی موارد می‌بینیم که مینی‌بوس‌های یزد به کارخانه‌های دیگر شهرستان‌ها سرویس می‌دهند؛ این باعث تشدید مشکل کمبود سرویس شده است.