دانشگاه های علوم پزشکی ایران و علامه طباطبایی باهم همکاری می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران، روسای دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه علامه طباطبایی با هدف ایجاد زمینه های همکاری و استفاده از توانایی های علمی و اجرایی طرفین به منظور ارتقاء فعالیت های آموزشی و پژوهشی تفاهم نامه امضا کردند.

دکتر عبدالرضا پازوکی؛ رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران و دکتر عبدالله معتمدی؛ رئیس دانشگاه علامه طباطبایی در این تفاهم نامه چهارساله متعهد شدند تا علاوه بر همکاری های مشترک علمی، فرصت آشنایی دانشجویان علامه طباطبایی با محیط کار واقعی ارائه خدمات اجتماعی در مراکز بهداشتی و درمانی را فراهم کنند.

بر اساس این تفاهم نامه دانشجویان رشته های مددکاری اجتماعی، مدیریت خدمات اجتماعی، روانشناسی و مشاور دانشگاه علامه طباطبایی می توانند، بخشی از دوره های کارورزی خود را در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران بگذرانند.

تدوین برنامه مدیریت خدمات اجتماعی مشترک به منظور هم افزایی، همکاری در تقویت پارک های علمی و فناوری و مراکز رشد، تولید محتوای علمی و حمایت از پایان نامه های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه های مرتبط، استفاده از استادان و محققان دو دانشگاه در برگزاری همایش های علمی و کرسی های نظریه پردازی و استفاده از ظرفیت و امکانات طرفین در چاپ کتاب و نشریه از دیگر اهداف این تفاهم نامه هستند.

همچنین به منظور اجرایی شدن اهداف این تفاهم نامه مقرر شد تا کمیته مشترک از نمایندگان دو دانشگاه تشکیل شود تا در خصوص عملیاتی شدن هر یک از موارد تصمیم گیری کنند. ریاست این کمیته مشترک به صورت دوره یک ساله بر عهده یکی از معاون آموزشی دو دانشگاه یا نماینده منصوب ایشان است.

در نخستین نشست این کمیته موضوع تهیه و تدوین اساسنامه، آیین نامه اجرایی مورد نیاز این تفاهم نامه تنظیم خواهد شد.