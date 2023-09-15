دشمن به دنبال ایجاد جنگ داخلی و تجزیه کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم سامانلو در گرامیداشت سالگرد شهید مدافع حرم اصغر الیاسی که در چهارباغ برگزار شد، اظهار کرد: یادواره‌های شهدا بیش از آنکه نیاز شهدا باشد نیاز ما است تا مسیر و راه را گم نکنیم، چراکه جدایی از مسیر شهدا عاقبت بخیری ندارد.

وی بیان کرد: سال ۹۷، بحث اعزام نیرو به سوریه مطرح بود و مسئول تهیه لیست اعزام بودم، کار بسیار مشکلی بود، چون تعداد نفرات اعزامی محدود و داوطلبین بی شمار، لیست اولیه تهیه شد و خدمت فرمانده لشکر ارسال شد.

فرمانده لشکر عملیاتی ۱۰ حضرت سیدالشهدا (ع) استان البرز تصریح کرد: شهید اصغر الیاسی جز معترضین بود که چرا نامش در لیست ثبت نشده است، یکی، دو روز مانده به اعزام یکی از افرادی که نامش در لیست بود، به دلیل مشکلی که برایش پیش آمده بود، نتوانست اعزام شود، اصغر با اصرار خواست نام او را ثبت کنیم، بررسی‌ها صورت گرفت و اعزامش انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: دشمنان قسم خورده انقلاب طی بیش از ۴۰ سال که از عمر این نظام اسلامی می‌گذرد، همواره در پی ایجاد تنش و ناآرامی در این کشور بودند.

سامانلو گفت: در حوادث سال گذشته دشمن هر چه در توان داشت، به کار گرفت تا کشور را به آشوب بکشد و جوانان ما را فریب داد، باید هوشیارانه و آگاهانه حیله‌های دشمن را خنثی کرد و تسلیم نشد.

وی متذکر شد: سال گذشته هدفشان ایجاد جنگ داخلی و تجزیه کشور بود، وحدت و امنیت دو موضوع مهمی است که دشمن آن را هدف گرفته، جنگ شناختی، از جنگ سخت بسیار سخت‌تر است و ما در صحنه جنگ شناختی هستیم، حق و باطل بهم آمیخته‌اند و زوال آمریکا روزافزون است.