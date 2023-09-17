پیشکسوتان عرصه دفاع مقدس استان سمنان تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عباس مطهری بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری با حضور رسانه‌ها و خبرنگاران در مجموعه فرهنگی دفاع مقدس سمنان، درباره برنامه‌های هفته دفاع مقدس بیان کرد: در این ایام برنامه‌هایی مانند نمایشگاه عکس و نقاشی همچنین تولید آثار خوشنویسی و … در موزه دفاع مقدس استان تدارک دیده شده است.

وی با بیان اینکه در این ایام از سه کتاب با موضوع زنان مجاهد استان سمنان در دوران دفاع مقدس رونمایی می‌شود، ابراز کرد: ۱۵ عنوان کتاب صوتی نیز در این هفته در استان سمنان رونمایی خواهد شد.

برگزاری شب شعر

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان سمنان با بیان اینکه «آئین سراسری جهاد مقاومت از دیروز تا امروز» با تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس امسال نیز برگزار می‌شود، گفت: روز چهارشنبه شاهد برگزاری آئین ویژه تجلیل از پیشکسوتان عرصه جهاد و دفاع مقدس خواهیم بود که امسال پیشکسوتان مقاومت نیز به آن افزوده شده است.

مطهری با بیان اینکه ضبط و حفظ خاطرات شفاهی رزمندگان و دفاع مقدس از دیگر اقداماتی است که برای غنا بخشیدن به برنامه‌های ویژه هفته دفاع مقدس استان صورت گرفته است، تاکید داشت: برنامه روایتگری در سراسر استان طی ایام هفته دفاع مقدس برگزار می‌شود.

وی از سخنرانی فرماندهان و پیشکسوتان در نمازهای جمعه و مجامع مردمی در این ایام به مثابه دیگر برنامه شاخص یاد کرد و گفت: شب شعر، گردهمایی هنری و ادبی، قصه‌گویی کودکان و نوجوانان، سرکشی از خانواده شهدا و.... در زمره دیگر برنامه‌های این ایام است.