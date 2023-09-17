مرز تمرچین امسال میزبان ۱۳۰ هزار زائر اربعین بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان یکشنبه شب در گفتگوی خبری با اشاره به میزبانی شایسته و عاشقانه اهل سنت و اقلیت‌های دینی از زائران اربعین، افزود: ۹ هزار زائر عتبات عالیات از کشورهایی چون ترکیه، آذربایجان، گرجستان، روسیه و آلمان امسال وارد آذربایجان غربی شدند.

وی همچنین با اشاره به آماده سازی زیرساخت‌ها برای ارائه خدمات حداکثری به زائران اربعین، خاطرنشان کرد: میزبانی کم نظیر مردم و آب و هوای مطلوب منطقه، زمینه را برای افزایش حضور زائران عتبات عالیات در آذربایجان غربی فراهم کرد.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه، احیای دریاچه ارومیه را دغدغه ملی دانست و افزود: تغییرات اقلیمی، افزایش دما، کاهش بارندگی و مصرف بی رویه آب در حوضه آبریز دریاچه ارومیه در طول چند دهه اخیر، از جمله دلایل اصلی بروز وضعیت کنونی این دریاچه است.

معتمدیان همچنین به توسعه ۱۴۰ هزار هکتاری بخش کشاورزی در حوضه دریاچه ارومیه در طول دو دهه اخیر اشاره کرد و یادآور شد: افزایش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعبی مصرف آب در حوزه کشاورزی، تغییر الگوی کشت عملیاتی را در حوضه دریاچه ارومیه، بیش از پیش ضروری ساخته است.

۹۰ درصد منابع آبی آذربایجان غربی در بخش کشاورزی مصرف شده است

وی در ادامه با تاکید بر اهمیت همراهی مردم در احیای دریاچه ارومیه، افزود: ۹۰ درصد منابع آبی استان در بخش کشاورزی مصرف شده و ۵۷ درصد از این مقدار (حدود ۲ میلیارد مترمکعب به صورت سالانه)، صرف محصولاتی چون یونجه، سیب و چغندر می‌شود.

استاندار آذربایجان غربی به اجرای برنامه‌های نرم افزاری تغییر الگوی کشت در حوضه دریاچه ارومیه نیز اشاره کرد و افزود: به دنبال اقناع سازی افکار عمومی برای تغییر الگوی کشت با محصولات جایگزین هستیم تا در کنار کاهش مصرف آب، شاهد افزایش درآمد مردم منطقه باشیم.

معتمدیان همچنین با اشاره به برنامه‌های ۲۶ گانه احیای دریاچه ارومیه در حوزه‌های سخت افزاری و نرم افزاری، ادامه داد: دولت سیزدهم در راستای اتمام پروژه‌های نیمه تمام سخت افزاری احیای دریاچه ارومیه، گام‌های بلندی را برداشته و اخیراً شاهد بهره برداری از فاز اول انتقال آب کانی سیب و تکمیل تصفیه خانه ارومیه بودیم.

وی در ادامه با بیان اینکه هر سه ماه یکبار از یک پروژه سخت افزاری احیای دریاچه ارومیه بهره برداری خواهد شد، تصریح کرد: به زودی با تخصیص اعتبارات مورد نیاز، شاهد بهره برداری از پروژه‌هایی چون آبگیری سد سیلوه به سمت چپرآباد و انتقال آب از بادین آباد به کانی سیب خواهیم بود.

۴۲ هزار حلقه چاه در حوضه آبریز دریاچه ارومیه قرار دارد

استاندار آذربایجان غربی از برنامه ریزی برای هدایت آب‌های سطحی، سدها و سیلاب‌ها به دریاچه ارومیه نیز خبر داد و افزود: ۴۲ هزار حلقه چاه در حوضه آبریز دریاچه ارومیه وجود دارد که در کنار هوشمندسازی مصرف آب در منطقه، باید با چاه‌های غیرمجاز و برداشت‌های بی رویه مقابله شود.

معتمدیان همچنین با اشاره به تخصیص ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به حوزه مدیریت آب آذربایجان غربی، اضافه کرد: تدابیر قابل توجهی درخصوص مدیریت کانون گردوغبار نمک در حوضه دریاچه ارومیه با اقداماتی چون ایجاد بادشکن و … در حال انجام است.

وی احیای دریاچه ارومیه را از اولویت‌های دولت سیزدهم معرفی کرد و افزود: با اهتمام دولت و دستگاه‌های متولی، امسال شاهد احیای تالاب‌های اقماری حوضه دریاچه ارومیه بودیم.