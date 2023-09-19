اردوغان: تلاش کردیم روسیه و اوکراین را پای میز مذاکره بیاوریم

به گزارش خبرگزاری مهر، «رجب طیب اردوغان» رییس جمهور ترکیه امروز سه شنبه در هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان‌ملل در سخنانی اعلام کرد: با چالش های جدی‌ و وخامت بیشتر بحران های انسانی روبرو هستیم.

رییس جمهور ترکیه ادامه داد: در خصوص موضوع اوکراین، تلاش کریم دوستان در کی یف و روسیه را پای میز مذاکره بیاوریم و اثبات کنیم که جنگ برنده ای نداشته و صلح هم هیچ بازنده ای نخواهد داشت. جنگ در اوکراین مشکلاتی بسیار جدی ایجاد کرده است.

«رجب طیب اردوغان» در ادامه اضافه کرد: ما به طور فزاینده ای به تلاش های خود برای پایان دادن به جنگ در اوکراین از طریق دیپلماسی و گفتگو بر اساس استقلال و تمامیت ارضی این کشور ادامه خواهیم داد.

وی در ادامه افزود: شورای امنیت (سازمان ملل) دیگر ضامن امنیت جهانی نیست؛ بلکه به میدان جنگ راهبردهای سیاسی میان ۵ کشور (اعضای دائم شورای امنیت) تبدیل شده است.

«اردوغان» بی اشاره با موضوع بازگذاشتن مرزهای این کشور در زمان مبارزه بی امان دولت های سوریه و عراق و هم پیمانان آن ها با تروریست های چندملیتی مصنوع محور غربی- عبری گفت: از ریاکاری کسانی که از (گروهک تروریستی) داعش و گروه های مشابه به عنوان پوششی برای منافع خود به ویژه در سوریه و عراق، خاورمیانه (غرب آسیا) و شمال آفریقا استفاده می کنند، خسته شده ایم! تروریسم در سوریه و شمال افریقا به تمام دنیا ضرر می‌ رساند!

این مقام ترکیه افزود: کشورهایی که صرفاً برای منافع سیاسی و اقتصادی خود به همکاری با گروه‌ های تروریستی ادامه می دهند، حق شکایت از تروریسم و مشکلات مربوط به آن را ندارند.

اردوغان در خصوص تنش ها میان این کشور با یونان در دریای مدیترانه شرقی هم ادعا کرد: ما به حقوق احدی چشم نداریم و نمی گذاریم و نخواهیم گذاشت کسی حقوق ما را نادیده بگیرد.

وی درباره سرزمین های اشغالی هم گفت: برای (رژیم) اسرائیل غیرممکن است که صلح و امنیت مورد نظر خود را پیدا کند؛ مگر اینکه یک کشور فلسطینی مستقل و یکپارچه از نظر جغرافیایی بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ ایجاد شود. صلح دائمی در خاورمیانه (غرب آسیا) تنها راه حل نهایی برای مشکل فلسطین و (رژیم) اسرائیل است. صلح دائمی در خاورمیانه (غرب آسیا) تنها با راه حل نهایی برای مشکل فلسطین و (رژیم) اسرائیل میسر است.

«رجب طیب اردوغان» درباره عملیات نظامی امروز جمهوری آذربایجان در قره باغ هم افزود: همانطور که اکنون همه قبول دارند، قره باغ خاک (جمهوری) آذربایجان است. تحمیل وضعیتی غیر از این هرگز پذیرفته نخواهد شد. ما از ابتدا از روند مذاکرات میان (جمهوری) آذربایجان و ارمنستان حمایت کرده ایم؛ اما می بینیم که ارمنستان از این فرصت تاریخی استفاده نکرده است. ما با شعار یک ملت، دو کشور از اقدامات آذربایجان که برای حفاظت از تمامیت ارضی این کشور است حمایت می کنیم.