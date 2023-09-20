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۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ۹:۳۰

غضنفرآبادی در صحن مجلس:

بیانات رئیس جمهور در سازمان ملل مقتدرانه بود

بیانات رئیس جمهور در سازمان ملل مقتدرانه بود

رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفت: از بیانات مقتدرانه رئیس جمهور در نشست سازمان ملل تقدیر می‌کنم و باید با جهان خواران اینگونه رفتار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار داشت: در وهله اول فرا رسیدن هفته دفاع مقدس را گرامی می‌دارم.

وی در ادامه بیان کرد: از بیانات مقتدرانه رئیس جمهور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل قدردانی می‌کنم. از امروز برخی‌ها حتماً ایراد می‌گیرند که چرا رئیس جمهور به سگ‌های هار و جهان خوار حمله کرد اما قاطعانه می گویم دست رئیس جمهور درد نکند.

رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با کسانی که جهان خوار هستند و جهان خواری شیوه آنان است، باید این گونه برخورد شود.

کد مطلب 5890062
زهرا علیدادی

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