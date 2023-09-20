پیروزی تراکتور در پایتخت/فکر هوادار جواب نداد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال هوادار تهران از ساعت ۱۸ امروز میزبان تراکتور تبریز در ورزشگاه پاس تهران بود. این دیدار بدون حضور تماشاگر برگزار شد تا ورزشگاه‌های پایتخت از ابتدای فصل جاری لیگ برتر همچنان از حضور هواداران تیم‌ها محروم باشند.

این بازی با پیروزی یک بر صفر تراکتور به پایان رسید. عارف آغاسی (۱۷) گل تراکتور را روی پاس ریکاردو آلوز به ثمر رساند.

شاگردان پاکو خمز سومین پیروزی متوالی خود را کسب کردند تا با ۹ امتیاز صعودی مطلوب در جدول داشته و به رتبه چهارم جدول صعود کند. این تیم پس از دو شکست مقابل سپاهان و پرسپولیس توانست شرایط متفاوتی را برای خود رقم بزند تا نشان دهد همچنان دنبال جنگیدن برای عنوان قهرمانی است.

از سوی دیگر هوادار تهران با اندیشه‌های فکری بار دیگر شکست خورد تا همچنان با ۵ امتیاز چشم انتظار بازی‌های پیش روی خود باشد.

شایان ذکر است دیدار نخست هفته پنجم لیگ برتر بین ملوان بندرانزلی و پیکان تهران برگزار شد که با پیروزی دو بر صفر ملوان به پایان رسید.

برنامه سایر بازی‌های هفته پنجم به شرح زیر است:

پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲

* مس رفسنجان - آلومینیوم اراک؛ ساعت ۱۸:۱۵

* استقلال خوزستان - ذوب آهن؛ ساعت ۱۹