وظیفه هنرمندان انقلابی نشر معارف دینی و عاشورایی است

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله سلگی شامگاه چهارشنبه در نشست دستاندارکاران اشکواره ملی، فرهنگی و هنری حسینی گفت: این هنر و معجزه عاشورا است که غبار کهنه شدن به خود نگرفته و تلاشهای گسترده دشمن در سالها و قرنهای گذشته برای خاموش کردن این چراغ هدایت نافرجام مانده است.
وی افزود: عاشورا رود بی پایانی است که هر سال تازگی خود را نشان میدهند، برای انتقال مفاهیم و ترویج ارزشهای مکتب حسینی به نسلهای آینده نیازمند به ورود جدی و متعهدانه هنرمندان با ابزار و زبان هنر هستیم.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار مازندران گفت: روحیه استکبارستیزی ملت ایران ازجمله مقاومت شجاع مردم آمل در ششم بهمن سال ۱۳۶۰ و دهها رخداد دیگر در این کشور از عاشورا است و ما مدیون این فرهنگ هستیم.
سلگی تصریح کرد: اباعبدالله برای همه نسلها حق از باطل است و امروز بیش از هر زمان دیگری به این حق خواهی نیازمندیم.
وی افزود: هجمههایی که توسط دشمنان دین ستیز با رفتارهای مختلف به آن پرداختند در مقابل مکتب حسینی، همواره محکوم به شکست است.
وی با اشاره به تلاشهای استکبار و برخی ضد انقلابیها در جمهوری اسلامی ایران برای دورکردن مردم و جمعیت جوان کشور از حسینیه و تکایا در ماه محرم و صفر، اظهار کرد: مردم بیتوجه به رویکرد مردود استکبار و سلطنت طلبها، با حضور حماسی خود در آئینهای ماه محرم، عشق و ارادت خود را به سالار شهیدان به نمایش گذاشتند.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار مازندران درادامه بابیان اینکه دیارعلویان، خاستگاه تشیع و استقرار نخستین حکومت شیعیان است، تصریح کرد: باور درونی و وجودی مردم این استان با اهل بیت (ع) گره خورده است و مردم این دیار کاملاً مکتبی هستند.
سلگی، همچنین با تاکید براینکه ما در این استان به معرفی ارزشهای عاشورا نیازمندیم، یادآورشد: در حال حاضر با توجه به فضای مسموم تبلیغاتی غرب علیه کشورمان، بیش از هر زمان دیگری به فرهنگ و ارزشهای برآمده از عاشورا نیازمندیم.
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