به گزارش خبرنگار مهر، علی خطیبی همزمان با ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح طرح‌های عمرانی دانشگاه دامغان ضمن بیان اینکه هیچ طرح جدید عمرانی در دانشگاه‌ها آغاز نمی‌شود، ابراز داشت: هدف از این اقدام کمک به تسریع بخشیدن در اتمام پروژه‌های نیمه تمام قبلی دانشگاه‌ها است‌.

وی ضمن بیان اینکه در کلنگ زنی طرح‌های عمرانی دانشگاه‌ها مستثنی نیز گنجانده شده است، افزود: ساخت خوابگاه متأهل ها تنها طرح عمرانی که برای دانشگاه‌ها در اولویت خواهد بود.

معاون وزیر علوم بابیان اینکه در طرح نهضت ملی مسکن زمین به اساتید و کارکنان دانشگاه‌ها نیز واگذار می‌شود، ابراز داشت: این تصمیم بر اساس اجرای تفاهم نامه بین وزارت علوم و راه و شهرسازی صورت گرفته است.

خطیبی در ادامه با بیان اینکه یکی دیگر از بندهای این تفاهم نامه واگذاری زمین مازاد به اساتید و کارکنان دانشگاه پس از تأیید هیئت امنا و رئیس دانشگاه است، تاکید کرد: برای سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها خوشبختانه در آمادگی کامل به سر می‌برند و مشکلی در این زمینه برای هیچ دانشگاهی دیده نشده است.