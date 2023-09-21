به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو نمایش، سریال رادیویی « انسیه» به نویسندگی سیمین بنایی، تهیه‌کنندگی مهدیه تقی‌زاده و کارگردانی مینو جبارزاده از اول مهر ساعت ۱:۳۰ دقیقه از رادیو نمایش پخش می‌شود و تکرار آن ساعت ۱۲:۱۵ دقیقه است.

داستان این سریال درباره زنی به نام انسیه است که به خاطر تعصب میرزابابا از تحصیل بازمانده و با پسرعموی خود ازدواج می‌کند. وی همواره در فکر تحصیل است و به همین خاطر انواع هنرها را می‌آموزد. انسیه در زندگی پرپیچ و خم خود صاحب چهار پسر می‌شود که هر چهار نفر آنها شهید می‌شوند، اینک انسیه برای ادامه زندگی به تنها هدف خود یعنی بازگشایی مدرسه برای دختران فکر می‌کند.

سریال رادیویی «عقرب زرد» به نویسندگی سیمین بنایی، تهیه‌کنندگی مهدی نمینی‌مقدم و کارگردانی میرطاهر مظلومی به زندگی شهید علی چیت‌سازیان فرمانده اطلاعات عملیات لشکر ۳۲ انصارالحسین می‌پردازد. این سریال از اول مهر ساعت ۲:۳۰ دقیقه صبح از رادیو نمایش پخش می‌شود و ساعت ۲۳ تکرار آن است.

سریال رادیویی «ورزشکاران کوچک» به نویسندگی سیمین بنایی، تهیه‌کنندگی نوید جولایی و کارگردانی مهرداد مهماندوست به زندگی برادران شهید پورزند می‌پردازد. این مجموعه رادیویی از اول مهر ساعت ۲۳:۳۰ از رادیو نمایش پخش می‌شود و ساعت ۵:۳۰ روز بعد تکرار آن است.

سریال رادیویی «پسر دریا» به نویسندگی داریوش روحی، کارگردانی نازنین مهیمنی و تهیه‌کنندگی مهدی نمینی‌مقدم به زندگی شهید حسن نوفلاح کاپیتان تیم ملی نوجوانان واترپلو می‌پردازد. این سریال از اول مهر ساعت ۱ بامداد روی آنتن رادیو نمایش می‌رود و ساعت ۱۲:۴۵ دقیقه تکرار آن است.

سریال رادیویی «به دنبال پدر» به نویسندگی راضیه مومیوند، تهیه‌کنندگی اشرف‌السادات اشرف‌نژاد و کارگردانی محمد پورحسن درباره خانواده‌ای است که منتظر برگشت پدر خانواده از جبهه هستند. این سریال رادیویی از اول مهر ساعت ۲ صبح روی آنتن رادیو نمایش می‌رود و ساعت ۱۱ صبح تکرار آن است. در تمامی این سریال‌ها بازیگران، افکتورها و صدابرداران اداره‌کل هنرهای نمایشی رادیو نیز حضور داشته‌اند.

همچنین ویژه‌برنامه مستند گزارشی «تا انتها حضور» از اول مهر ساعت ۵ صبح روی آنتن رادیو نمایش می‌رود.

این مستند گزارشی شامل آیتم گفتگو با فیلم‌سازان، مستندسازان، فیلمنامه‌نویسان حوزه دفاع مقدس و همچنین بازیگران این حوزه، به بررسی و تحلیل روند کلی شگل‌گیری سینمای دفاع مقدس می‌پردازد. این برنامه به تهیه‌کنندگی ریحانه یزدان‌دوست و نویسندگی و گویندگی فاطمه حاتمی تلاش دارد تا نگاهی دقیق‌تر و ژرف‌تر به ابعاد مختلف این حوزه در برهه‌های مختلف دوران دفاع مقدس و پس از آن داشته باشد.