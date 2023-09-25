سوانح رانندگی در مشهد منجر به مصدومیت ۴۴ نفر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباس عابدینی اظهار کرد: از روز گذشته تا صبح امروز ۳۹ فقره تصادف جرحی با ۴۴ مجروح در مشهد رخ داده است.
رئیس پلیس راهور مشهد بیان کرد: همچنین در بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی یک دستگاه خودرو سواری با یک دستگاه دوچرخه برخورد کرده بود که دوچرخه سوار در این حادثه جان خود را از دست داد.
وی اظهار کرد: ۲۸۱ فقره تصادف خسارتی در این بازه زمانی در خیابانها و معابر مشهد رخ داده است.
عابدینی افزود: از ساعت ۲۴ دیشب تا ساعت ۶ صبح امروز نیز مرتکبان ۱۴۰ فقره تخلف حادثه ساز و ۴۴۰ فقره تخلف تردد غیرمجاز کامیون و نقص سیستم روشنایی خودرو نیز جریمه شدند.
نظر شما