رئیس پلیس راهور مشهد: سوانح رانندگی در مشهد منجر به مصدومیت ۴۴ نفر شد

مشهد- رئیس پلیس راهور مشهد گفت: سوانح رانندگی در شهر مشهد از روز گذشته تا صبح امروز، ۴۴ مصدوم برجا گذاشت و بر اثر این تصادفات یک دوچرخه‌سوار نیز جان خود را از دست داد.