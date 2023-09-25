صعود شهربانو منصوریان به نیمه نهایی

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های ووشو در نوزدهمین دوره بازی‌های آسیایی، در بخش ساندا شهربانو منصوریان در وزن ۶۰- کیلوگرم ووشو مقابل حریف خود به برتری دست یافت و راهی نیمه‌نهایی شد. در این وزن ۸ ووشوکار حضور دارند که منصوریان به مصاف «گوزل رحمدوا» از ترکمنستان رفت و در کمتر از یک دقیقه حریف خود را با ضربه فنی شکست داد و و راهی مرحله نیمه‌نهایی این وزن شود. منصوریان با این برد نیز مدال برنز خود را قطعی کرد.

در ادامه مسابقات امروز یوسف صبری در ۷۵- کیلوگرم که روز گذشته در مبارزه نخست خود «تاشپولاتوف» از قزاقستان را شکست داده بود، به دیدا «عزیزبک اسرائیلیف» از ازبکستان می‌رود.