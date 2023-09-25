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۳ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۳۶

گزارش خبرنگار مهر از هانگژو؛

صعود شهربانو منصوریان به نیمه نهایی

صعود شهربانو منصوریان به نیمه نهایی

عضو تیم ملی ووشو بانوان با کسب پیروزی برابر نماینده ترکمنستان مدال برنز خود را قطعی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های ووشو در نوزدهمین دوره بازی‌های آسیایی، در بخش ساندا شهربانو منصوریان در وزن ۶۰- کیلوگرم ووشو مقابل حریف خود به برتری دست یافت و راهی نیمه‌نهایی شد. در این وزن ۸ ووشوکار حضور دارند که منصوریان به مصاف «گوزل رحمدوا» از ترکمنستان رفت و در کمتر از یک دقیقه حریف خود را با ضربه فنی شکست داد و و راهی مرحله نیمه‌نهایی این وزن شود. منصوریان با این برد نیز مدال برنز خود را قطعی کرد.

در ادامه مسابقات امروز یوسف صبری در ۷۵- کیلوگرم که روز گذشته در مبارزه نخست خود «تاشپولاتوف» از قزاقستان را شکست داده بود، به دیدا «عزیزبک اسرائیلیف» از ازبکستان می‌رود.

کد مطلب 5894995

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