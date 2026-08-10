معاون استاندار سیستان و بلوچستان: نانوایی های متخلف نقره داغ می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مجیب حسنی با تأکید بر ضرورت رعایت عدالت در تعیین نرخ و سهم حمل آرد اظهار کرد: افزایش نرخ حمل باید با بررسی شرایط و سهم همه شرکت‌ها انجام شود و نباید صرفاً به یک شرکت اختصاص پیدا کند.



معاون اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان افزود: نمی‌توان شرکتی با ارائه پایین‌ترین نرخ، سایر شرکت‌ها را از عرصه رقابت خارج کند و پس از آن درخواست افزایش نرخ داشته باشد؛ هرگونه تغییر نرخ باید براساس ضوابط مشخص و با در نظر گرفتن وضعیت همه شرکت‌های حمل‌ونقل انجام شود.

حسنی با تأکید بر توزیع عادلانه سهم حمل آرد ادامه داد: سهمیه هر شرکت باید متناسب با ظرفیت و توان واقعی آن تعیین شود و شرکت‌ها نیز نباید بیش از توان خود مسئولیت بپذیرند.

وی تصریح کرد: پیش از تعیین سهمیه باید عملکرد، سوابق، ظرفیت و آمادگی شرکت‌ها بررسی شود و اگر شرکتی توان انجام کامل تعهدات خود را ندارد، باقی‌مانده کار به شرکت توانمند دیگری واگذار شود.

وی گفت: اگر در گذشته روندی اشتباه بوده است، باید اصلاح شود و تصمیمات جدید باید براساس سازوکاری شفاف و عادلانه اتخاذ شود؛ در عین حال روند حمل آرد نباید با اختلال مواجه شود.

حسنی تصریح کرد: تخلفات عمده خبازی‌ها، شرکت‌های حمل‌ونقل و کارخانه‌های مرتبط با آرد و نان در دست بررسی قرار گرفته و مقرر شده این موارد در دستور کار شورای آرد و نان استان قرار گیرد و درباره آنها تصمیم‌گیری و پیگیری لازم انجام شود و با متخلفین برخوردهای لازم از جمله کسر سهمیه و معرفی به دستگاه قضایی و تعزیرات صورت گیرد.