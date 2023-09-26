به گزارش خبرگزاری مهر، مینا پناهی امروز در جریان مسابقات تالو و حین اجرای فرم "نان چوان" دچار آسیب دیدگی شد و با توجه به اینکه قادر به ادامه رقابت‌ها نبود جهت ادامه درمان به بیمارستان اعزام شد.

نوروزی در مورد وضعیت مصدومیت او گفت: بلافاصله پس از این موضوع حاکمی، سعیدی و خانم اصغری از اعضای تیم پزشکی و فیزیوتراپی فدراسیون پزشکی ورزشی پیگیر شرایط این ورزشکار ملی پوش شدند. در این راستا با توجه به آسیب دیدگی این ورزشکار از ناحیه زانو و اینکه مشکوک به پارگی رباط صلیبی بود، جهت انجام " ام آر آی" و سی تی اسکن" به بیمارستان اعزام شد و با وجود اینکه در سی تی اسکن خوشبختانه شکستی رؤیت نشد، اما در ام آر آی مشخص گردید پارگی نسبی رباط صلیبی قدامی و رباط جانبی رخ داده است.

نوروزی ادامه داد: جهت اقدامات بعدی این ملی پوش به دهکده بازگشت که به منظور پیشگیری از تشدید آسیب دیدگی برای او ویلچر تهیه گردید، در دهکده نیز با ارتوپد مقیم پلی کلینیک مشاوره لازم صورت گرفت و این متخصص نیز بر اساس ام آر آی آسیب دیدگی رباط‌ها را تأیید کرد.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی خاطر نشان کرد: تا زمان بازگشت به تهران مراقبت‌های دقیق پزشکی و اقدامات نگه دارنده از این ورزشکار به عمل خواهد آمد و در تهران نیز فدراسیون پزشکی ورزشی با همه توان جهت درمان تکمیلی این ورزشکار اقدام خواهد کرد و چنانچه نیاز به جراحی باشد، این مهم توسط بهترین متخصصان همکار فدراسیون پزشکی ورزشی انجام خواهد شد.