آخرین وضعیت بررسی لایحه حجاب در شورای نگهبان

حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به انتقاداتی که به لایحه عفاف و حجاب می‌شود، گفت: از روزی که لایحه عفاف و حجاب به مجلس ارائه شد، انتقادات و بگومگوها درباره آن آغاز شد و برخی افراد بدون توجه به مفاد لایحه و مصوبات کمیسیون قضائی مجلس نقطه نظراتی را درباره آن مطرح کرده و می‌کنند.

وی بیان کرد: البته نمی‌گویم همه انتقادات به این لایحه نادرست است، چرا که برخی از انتقادات با بررسی دقیق لایحه و مصوبات مجلس و کاملاً کارشناسی مطرح می‌شود. لایحه عفاف و حجاب و مصوبات کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس درباره آن کامل، دقیق، کارشناسی شده، راهبردی و بازدارنده است و ان شاء الله به زودی و پس از تأیید شورای نگهبان اجرایی خواهد شد. ما لایحه عفاف و حجاب را به گونه‌ای بررسی و تصویب کردیم که اگر تأیید شود، قانونی کامل، جامع و کاربردی خواهد بود.

رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه عبارات و مفاهیم به کار رفته در لایحه عفاف و حجاب برخلاف آنچه منتقدان می‌گویند کلی و مبهم نیست، تصریح کرد: ما عبارات و کلمات مندرج در لایحه عفاف و حجاب را شفاف و دقیق ذکر کردیم تا در اجرای آن سلیقه‌ای اقدام نشود. همچنین در لایحه عفاف و حجاب وظایفی برای دستگاه‌ها و نهادهای مختلف تعیین شده است، اما هیچ گونه موازی کاری و تداخل بین کار آنان ایجاد نخواهد شد.

نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که شورای نگهبان احتمالاً چه زمانی نظر خود درباره لایحه عفاف و حجاب را اعلام می‌کند، گفت: مجلس ۲۹ شهریور ماه مدت زمان اجرای آزمایشی این لایحه را تعیین کرد و سپس گزارش مصوبات کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان ۱۰ روز برای بررسی مصوبات مجلس فرصت دارد که این زمان تا ۱۰ روز دیگر هم قابل تمدید است.