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۷ مهر ۱۴۰۲، ۸:۵۳

غضنفرآبادی در گفتگو با مهر:

آخرین وضعیت بررسی لایحه حجاب در شورای نگهبان

آخرین وضعیت بررسی لایحه حجاب در شورای نگهبان

رئیس کمیسیون قضائی مجلس درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه عفاف و حجاب در شورای نگهبان، گفت: شورای نگهبان ۱۰ روز برای بررسی مصوبات مجلس فرصت دارد که این زمان تا ۱۰ روز دیگر هم قابل تمدید است.

حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به انتقاداتی که به لایحه عفاف و حجاب می‌شود، گفت: از روزی که لایحه عفاف و حجاب به مجلس ارائه شد، انتقادات و بگومگوها درباره آن آغاز شد و برخی افراد بدون توجه به مفاد لایحه و مصوبات کمیسیون قضائی مجلس نقطه نظراتی را درباره آن مطرح کرده و می‌کنند.

وی بیان کرد: البته نمی‌گویم همه انتقادات به این لایحه نادرست است، چرا که برخی از انتقادات با بررسی دقیق لایحه و مصوبات مجلس و کاملاً کارشناسی مطرح می‌شود. لایحه عفاف و حجاب و مصوبات کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس درباره آن کامل، دقیق، کارشناسی شده، راهبردی و بازدارنده است و ان شاء الله به زودی و پس از تأیید شورای نگهبان اجرایی خواهد شد. ما لایحه عفاف و حجاب را به گونه‌ای بررسی و تصویب کردیم که اگر تأیید شود، قانونی کامل، جامع و کاربردی خواهد بود.

رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه عبارات و مفاهیم به کار رفته در لایحه عفاف و حجاب برخلاف آنچه منتقدان می‌گویند کلی و مبهم نیست، تصریح کرد: ما عبارات و کلمات مندرج در لایحه عفاف و حجاب را شفاف و دقیق ذکر کردیم تا در اجرای آن سلیقه‌ای اقدام نشود. همچنین در لایحه عفاف و حجاب وظایفی برای دستگاه‌ها و نهادهای مختلف تعیین شده است، اما هیچ گونه موازی کاری و تداخل بین کار آنان ایجاد نخواهد شد.

نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که شورای نگهبان احتمالاً چه زمانی نظر خود درباره لایحه عفاف و حجاب را اعلام می‌کند، گفت: مجلس ۲۹ شهریور ماه مدت زمان اجرای آزمایشی این لایحه را تعیین کرد و سپس گزارش مصوبات کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان ۱۰ روز برای بررسی مصوبات مجلس فرصت دارد که این زمان تا ۱۰ روز دیگر هم قابل تمدید است.

کد مطلب 5896750
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • IR ۰۹:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۷
      0 3
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      می‌بینم که کار فرهنگی جواب نداد
    • عاشق ایران IR ۰۸:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۹
      1 1
      پاسخ
      طرف بفهمه۲۴ میلیون جریمه میشه دیگه جرات نمیکنه لخت بیادبیرون.امابایکی دومیلیون چیزی درست نمیشه

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