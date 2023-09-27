«نشست شعر و روایت دفاع مقدس» در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بوشهر ظهر چهارشنبه در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: رشادت‌ها و فعالیت‌های رزمندگان ما در طول هشت سال دفاع مقدس آنقدر زیاد بوده که برای اینکه این مفاهیم بلند را به نسل جوان و نوجوان منتقل کنیم لازم است که اینگونه محافل به صورت منسجم و برنامه ماهانه در تمام کتابخانه های عمومی استان تشکیل شود.

حیدر راهب افزود: دشمن فکر می‌کرد در طول جنگ تحمیلی یک تهدید جدی و یک اتفاق سخت برای مردم رقم خواهد زد اما فداکاری‌ها، رشادت‌ها و از جان گذشتگی‌هایی که رزمندگان ما از خود نشان دادند، آن را به یک تبدیل کردند.

وی ادامه داد: ایثار و از جان گذشتگی‌های رزمندگان ما در واقع تداعی کننده همان جمله زیبای حضرت زینب (س) است که می‌فرماید «ما رأیتُ الّا جمیلاً» و ما الان زیبایی‌های جنگ را داریم می‌بینیم و از آن استفاده می‌کنیم و این یک گنجینه‌ای است که هر چقدر هم از آن برداشت کنیم کم نمی‌شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بوشهر تصریح کرد: جنگ تحمیلی هشت ساله، تهدیدی بود که به یک فرصت تبدیل شد و همچنان داریم از برکات آن استفاده می‌کنیم.

راهب با اشاره به در پیش بودن سالروز شهادت شهید نادر مهدوی، افزود: حماسه‌ای که شهید نادر مهدی در مقابل آمریکا انجام داد کار بسیار بزرگی بود که کمتر به آن پرداخته شده است. لازم است با ساخت فیلم، نوشتن کتاب و … به شخصیت این شهید و کاری که انجام داده، بیشتر پرداخته شود.

همزمان با هفته دفاع مقدس و در راستای بیست و پنجمین کنگره سراسری شعر دفاع مقدس و مقاومت، «نشست شعر و روایت دفاع مقدس» همراه با معرفی کتاب با حضور حیدر راهب، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بوشهر، عبدالرحیم افروغ، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان بوشهر، جمعی از شعرا، نویسندگان، روایتگران دفاع مقدس و علاقمندان در کتابخانه عمومی خلیج فارس شهر بوشهر برگزار شد.

در این نشست که دبیری آن بر عهده غلامرضا ابراهیمی بود، محمد ابراهیمی، زهرا تعجب، محمد علی نادری، محمد امینی، محمد کاظم اتابک، ناصر دهقان و رحیم محمدی به بیان اشعار، معرفی کتاب و روایتگری دفاع مقدس پرداختند و در پایان نیز با اهدای لوحی از این افراد تقدیر به عمل آمد.