به گزارش خبرنگار مهر، حیدر راهب ظهر چهار شنبه در مراسم رونمایی از «لوح وطن» با اشاره به اینکه جنگ‌ها و رخدادهای بزرگ، لایه‌های پنهان و ظرفیت‌های جوامع را آشکار می‌کنند، اظهار کرد: در جریان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و حوادث و جنگ‌های اخیر، ظرفیت‌های اجتماعی، علمی و راهبردی ایران بیش از گذشته نمایان شد و جامعه ایرانی در مواجهه با بحران‌ها، روحیه و توان خود را به نمایش گذاشت.

وی افزود: در سال‌های اخیر، کشور با انواع جنگ‌های ترکیبی، شناختی و رسانه‌ای مواجه بوده است، اما در مقابل این هجمه‌ها، ظرفیت‌های اجتماعی و ملی ایران بیش از گذشته خود را نشان داده است؛ ظرفیت‌هایی که از توانمندی‌های علمی و مهندسی جوانان ایرانی تا موقعیت راهبردی کشور و حضور و همراهی مردم در مقاطع حساس را دربرمی‌گیرد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر با تأکید بر ضرورت ثبت و روایت این ظرفیت‌ها تصریح کرد: بسیاری از اتفاقات و جلوه‌های حضور مردم ممکن است در گذر زمان به فراموشی سپرده شود و اگر امروز ثبت و روایت نشود، نسل‌های آینده تصویر دقیقی از این رویدادها نخواهند داشت.

راهب خاطرنشان کرد: همان‌گونه که ادبیات پایداری در دوران دفاع مقدس نقش مهمی در ثبت و انتقال حماسه‌ها داشت، امروز نیز نویسندگان، هنرمندان و روایتگران باید با ثبت دقیق رخدادهای معاصر، بخشی از سرمایه تاریخی و اجتماعی کشور را برای آیندگان ماندگار کنند.

«لوح وطن»؛ روایت هنری از مقاومت

این برنامه با محوریت مقاومت، جنگ رمضان، آیین تشییع و خونخواهی قائد امت، با حضور جمعی از هنرمندان، روایتگران و علاقه‌مندان عرصه مستندگری استان بوشهر در سالن نیمای جنوب کتابخانه عمومی خلیج فارس برگزار شد و از «لوح وطن» اثر علی یحیایی، هنرمند بوشهری، رونمایی شد.

در این برنامه، شماری از هنرمندان و روایتگران استان بوشهر با ارائه اشعار، روایت‌ها و آثار خود، جلوه‌هایی از مقاومت، جنگ رمضان، آیین تشییع و خونخواهی قائد امت را در قالب‌های ادبی و هنری روایت کردند.

در بخش دیگری از این مراسم، «لوح وطن» اثر علی یحیایی رونمایی شد؛ اثری که با کنار هم قرار گرفتن ۱۱۵ قطعه ترکش حاصل از جنگ اخیر شکل گرفته و عبارت «زخمی عشقی وطنم» را به تصویر می‌کشد.