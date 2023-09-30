ایجاد فرهنگ تجارت الکترونیک میان تولیدکنندگان لباس ایرانی و عراقی

مرتضی هدایتی مدیر مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در نجف اشرف در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به تقویت روابط میان تولیدکنندگان لباس ایرانی و عراقی گفت: قرار بود خرداد امسال با توجه به شرایط خوب حوزه بازار لباس در عراق، اولین رویداد B2B را با پذیرش هیأت تجاری از عراق برگزار کنیم. براساس این رویداد تولیدکنندگان ایرانی و عراقی به مذاکره باهم مینشینند و به معرفی محصولات شأن میپردازند.
وی ادامه داد: به واسطه مجوزی که از سازمان توسعه تجارت دریافت کردیم، قرار بود رویداد B2B در شهر مهران برگزار شود و برای تحقق این امر همه تلاش مان را کردیم. هدف مان این بود منطقه مهران از وضعیت بیکاری در بیاید و آنجا بورس لباس شود؛ چراکه این منطقه به مرز عراق نزدیک بود و میتوانستیم تعداد زیادی از تولیدکنندگان عراقی را دعوت کنیم، اما به دلیل گرمای بیش از حد منطقه مهران در خرداد و تیر و کافی نبودن امکانات و زیرساختهای کافی در مهران، این برنامه برگزار نشد. به همین دلیل قرار گذاشتیم تا این رویداد را در موقعیت مناسبی برگزار کنیم.
مدیر مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در نجف اشرف گفت: پس از چند ماه و بررسیهای لازم بنظرمان رسید که رویداد B2B را در حاشیه نمایشگاه ایران مد برگزار کنیم که زمان برگزاری آن از ۲۴ تا ۲۶ مهر در نمایشگاه بینالمللی تهران است.
وی افزود: یکی از اتفاقات خوبی که قرار است در حاشیه نمایشگاه ایران مد داشته باشیم، رونمایی از سامانه تجارت الکترونیک بنام سامانه مدائن است. این اتفاق برای نخستین بار قرار است رخ دهد. تولیدکنندگانی که عضو این سامانه باشند، میتوانند در رویداد B2B شرکت کرده و از نزدیک با تولیدکنندگان عراقی دیدار کنند. حتی فروش شأن برای نخستین بار از طریق این سامانه انجام میشود.
هدایتی گفت: برای نخستین بار در رویداد B۲B یک هیأت عالی رتبه عراقی از ۱۱ استان دعوت کرده ایم تا بتوانیم بسترهای فروش دیجیتال را برای طرفین ایرانی و عراقی فراهم کنیم. همچنین تولیدکنندگان ایرانی به واسطه این رویداد میتوانند ذائقه عراقیها را شناسایی کنند و در نهایت محصولات شأن را بفروشند. ما در سه بخش زنانه، مردانه و بچگانه در رستههای لباس، کیف و کفش در سامانه دیجیتال فروش خواهیم داشت.
وی ادامه داد: در حاشیه رویداد B2B دوره آموزشی را در یکی از سالنهای نمایشگاه بین المللی تهران برگزار میکنیم که این آموزش صادرات از طریق تجارت الکترونیک به عراق است. همچنین در این رویداد شاهد حضور اتاقهای بازرگانی عراقی هستیم.
مدیر مرکز تجاری جمهوی اسلامی ایران در نجف گفت: در رویداد B2B از رؤسای اتاقها و نایبین رئیس اتاقهای بازگانی جنوب عراق حضور دارند و با حضورشان همایشی را برگزار میکنیم. قصد داریم شرایط را برای ورود کالاهای مختلف ایرانی به عراق فراهم کنیم. همچنین با توجه به اینکه هزینههای سفر به عراق بسیار بالاست، ترجیح مان این است که هیأتهای عراقی وارد ایران شود. این درحالی است که در ترکیه شرایط به گونهای بوده که هیأتهای ترکیه چندان به عراق نمیروند و بیشتر عراقیها به ترکیه میروند. ما باید بسترهای لازم را تقویت کنیم تا هیأتهای عراقی علاقمند به حضور در ایران و مشارکت با تولیدکنندگان ایرانی داشته باشند.
وی افزود: مشکلاتی در بحث صادرات به عراق وجود دارد که موضوع ارز یکی از آن مشکلات به شمار میرود. برای مرتفع شدن این مشکل، یک سری راه حلها و راهکارها دیده شده است. همچنین مشکل مان این است که متولیان لباس در کشور مشخص نیستند، اما از آنجایی که بحث لباس به عنوان حرکت صنعتی نگاه میشود، وزارت صمت در این زمینه ورود کرده است، به خصوص دکتر گرجی مدیرکل پوشاک در این زمینه برنامههای خوبی را در دستور کار دارد. به ویژه در حوزه اوراسیا عملکرد خوبی دارند و امیدواریم کمک کنند تا بتوانیم در حوزه عراق برنامه ریزی خوبی داشته باشیم تا تولیدکنندگان ایرانی وارد بازار عراق شوند.
هدایتی گفت: موانعی در حوزه پوشاک وجود دارد که میتوان به زنجیره تأمین اشاره کرد که این امر از وظایف ما خارج است و ما تنها کاری که میتوانیم انجام دهیم این است که شرایط را برای حضور تجار ایرانی به عراق فراهم کنیم. به تمامی کسانی که علاقمند به ورود در بازار عراق هستند، توصیه میکنم که حتماً در رویداد B2B شرکت کنند و برای شرکت در این رویداد حتماً باید وارد سایت مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در نجف به نشانی www.iriqbc.ir شوند و ثبت نام خود را از این طریق انجام دهند.
وی ادامه داد: یکی دیگر از اقداماتی که قرار است در رویداد B2B صورت بگیرد، مشارکت با اتحادیه تسهیل گران کشور است. هدف مان این است که بتوانیم از ظرفیت تعاونیها بهره مند شویم. یکی از کارهایی که اتحادیه تسهیل گران میتوانند برای مان انجام دهند این است که چند نمونه موفق برای صادرات به کشور عراق از کل کشور انتخاب کنیم و آن را محقق کنیم. به واسطه این حرکت میتوانیم شاهد این باشیم که دیگر تولیدکنندگان هم به تأسی از این افراد وارد این بازار و چرخه شوند.
مدیر مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در نجف گفت: قرار است تا فرهنگ تجارت الکترونیک را در میان تولیدکنندگان ایرانی نهادینه کنیم تا به این واسطه ارتباط عمیقی میان تولیدکنندگان ایرانی و عراقی ایجاد شود. البته در سازمان توسعه تجارت اقدامات مناسبی انجام شده است که امیدواریم با همکاری این سازمان بتوانیم اقداماتی را برای تولیدکنندگان ایرانی داشته باشیم.
وی افزود: یکی دیگر از مزایای سامانه فروش این است که وقتی تولیدکنندهای محصولش را در آن قرار میدهد، علاوه بر تولیدکننده عراقی دیگر تولیدکنندگان کشورهای عربی زبان هم میتوانند محصولات را خریداری کنند. همچنین به واسطه صنعت تجارت دیجیتال طرف عراقی با اطمینان و فرصت بیشتری قیمتها را مشاهده میکند و به خرید محصول میپردازد. همچنین قیمتها به صورت دلاری حساب میشود. با توجه به برداشته شدن ارز دلار میان روابط ایران و عراق در حال حاضر مجموعه تصمیم به تغییر ساختاری نگرفته است و همچنان خرید و فروش به صورت دلاری حساب میشود.
هدایتی با اشاره به اهداف رویداد B2B گفت: اصل این رویداد ایجاد فضای فروش مستقیم میان خریدار و فروشنده ایرانی و عراقی است که از نزدیک باهم ملاقات کنند و فضای اعتمادی بین خریدار و فروشنده اتفاق میافتد. همچنین طرفین مورد بررسی قرار میگیرند و در فضای امن وارد مذاکره میشوند.
وی افزود: پیش بینی من این است که بتوانیم رویداد خوبی برگزار کنیم و تا سقف ۵۰۰ هزار دلار فروش داشته باشیم و البته این رقم کم و زیاد میشود. همچنین ممکن است طرف عراقی در این رویداد فقط مشاهده گر باشد و پس از بازگشت به عراق، سفارشات خود را از طریق سامانه انجام دهد. یکی دیگر از محاسن این سامانه این است که اگر به دلایلی همچون کرونا، جنگ داخلی عراق و دیگر مسائل شاهد محدودیت تردد بودیم، سامانه تجارت راهش باز است و فروش محصولات انجام میشود.
مدیر مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در نجف گفت: به واسطه سامانه فروش میتوانیم تحلیلی در روند رفتارهای تجاری دو کشور داشته باشیم که در چه زمینههایی میتوانیم محصولات را گسترش دهیم. افرادی که در رویداد B2B حضور دارد، میتواند تجربه خوبی با طرف عراقی داشته باشد. تا کنون رویدادهای بسیاری برگزار شده است اما این رویداد رفتار جدید اقتصادی را رقم میزند.
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