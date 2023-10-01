عرفان خداپرست در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری اجلاس بین المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی در گیلان اظهار کرد: بعد از ۱۹ دوره برگزاری، زمان اجلاس از محرم و صفر به ربیع الاول تغییر پیدا کرده است و این مهم می‌تواند نقطه عطفی برای برپایی هر چه باشکوه‌تر اجلاس باشد.

وی از حضور بانوان ستایشگر در اجلاس پیرغلامان حسینی خبر داد و افزود: در این اجلاس از ۱۵۰ بانوی ستایشگر، سخنران و تبیین گر مکتب اهل بیت (ع) در اجلاس پیرغلامان حسینی دعوت شده است.

دبیر اجلاس بین المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی با اشاره به جزئیات بیشتر اجلاس بیستم در گیلان بیان کرد: آئین افتتاحیه اجلاس پیرغلامان حسینی ساعت ۱۹ روز سه شنبه ۱۱ مهر در مجتمع زیباکنار رشت برگزار می‌شود.

تجمع بانوان ستایشگر مکتب آل الله در بارگاه خواهر امام رشت

خداپرست از دیدار عیدانه پیرغلامان حسینی با خانواده معظم شهدای گیلان خبر داد و اضافه کرد: پیرغلامان اقصی نقاط کشور و چندین کشور اسلامی روز چهارشنبه ۱۲ مهر با خانواده معظم شهدا در استان گیلان دیدار می‌کنند.

وی از تجمع بانوان ستایشگر مکتب آل الله در بارگاه خواهر امام رشت خبر داد و افزود: این برنامه ویژه بانوان بوده که با حضور بانوان ستایشگر مکتب حسینی در بقعه فاطمه اخری (س) رشت برگزار می‌شود.

دبیر اجلاس بین المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی، برپایی محفل شعر آئینی را از دیگر برنامه‌های مهم اجلاسم بیستم در گیلان برشمرد و بیان کرد: شعرای آئینی ملی و استانی در این همایش شعرخوانی می‌کنند.

خداپرست به تشریح برنامه‌های دیگر بیستمین اجلاس پیرغلامان حسینی در گیلان پرداخت و اضافه کرد: رونمایی از چندین کتاب آئینی، برپایی یادواره شهدای مداح و تجلیل از خانواده معظم شهدا تنها بخشی از این برنامه‌ها است.

وی با اشاره برگزاری اختتامیه اجلاس بین المللی پیرغلامان حسینی در رشت افزود: اختتامیه اجلاس پیرغلامان حسینی با حضور ۵۰۰ ستایشگر مکتب آل الله و رئیس سازمان صدا و سیما در روز پنج شنبه همزمان با نماز مغرب و عشا در مصلای بزرگ رشت برگزار می‌شود.

دبیر اجلاس بین المللی پیرغلامان و خادمان حسینی از حضور مداحان ۲۰ کشور مسلمان به اجلاس بیستم خبر داد و اضافه کرد: مداحان کشورهای عراق، تایلند، عمان، پاکستان، هند، افغانستان، آفریقا و بنگلادش در این اجلاس شرکت می‌کنند.

لزوم برجسته سازی رسانه‌ای جلوه‌های اجلاس بیستم در گیلان

خداپرست با بیان اینکه معرفی الگوی مناسب برای نسل جدید در حوزه ستایشگری مکتب حسینی بسیار اهمیت دارد، گفت: اجلاس پیرغلامان حسینی فرصت مغتنمی برای معرفی و شناسایی الگوی مناسب در حوزه ستایشگری مکتب آل الله است.

وی با اشاره به اینکه در بخش‌های مختلف فرهنگی الگوهای مناسب تعریف نشده است، افزود: تعریف الگوی مناسب در بخش‌های مختلف فرهنگی نیاز ضرورت دار امروز است که اجلاس پیرغلامان این مهم را پیاده سازی می‌کند.

دبیر اجلاس بین المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی، معرفی شاخصه‌های فرهنگی و مذهبی را از دیگر دستاوردهای اجلاس برشمرد و بیان کرد: آئین‌ها، سنت‌ها و قابلیت‌های فرهنگی و مذهبی گیلان در اجلاس پیرغلامان حسینی برجسته می‌شود.

خداپرست با تاکید بر لزوم برجسته سازی رسانه‌ای جلوه‌های اجلاس بیستم در گیلان اضافه کرد: ضریب رسانه‌ای فعالیت‌ها و برنامه‌های اجلاس بیستم ضرورت دارد.

وی با اشاره به برگزاری افتتاحیه اجلاسیه در مجتمع زیبا کنار افزود: شرایط جوی و صدور هشدار هواشناسی سبب شد تا مکان همایش در نقطه دیگری به غیر از میدان شهدای ذهاب رشت تعریف شود.