لبخند دریا به صیادان/ ماهیگیران روزشماری می کنند

خبرگزاری مهر، گروه استانها: فصل صید صیادی هر ساله از نیمه مهرماه در دریای مازندران و خزر شروع میشود و صیادان ۶ ماه سال دل به دریا میزنند تا روزی خود را از امواج دریا کسب کنند.
روزهای دریا و صید صیادی برایشان خاطره آمیز و جذاب است و دست و پنجه کردن با امواج خروشان خزر برایشان تلخ و شیرین است چرا که روزهای زیادی نیز تورهایشان خالی از هر نوع صید به ساحل برمیگردند.
قصه دریا و ماهیگیر قصه امروز و دیروز نیست، قدمتی به درازای تاریخ دارد و این شغل در کرانه خزر شغل آبا و اجدادی محسوب میشود. در گذشتههای نه چندان دور شمار صیادان فعال در مازندران به چند ده هزار نفر میرسید اما اکنون از این نسل کمتر از چهار هزار نفر باقی ماندهاند و هر سال نیز شمارشان کمتر میشود.
زیان آور بودن شغل صیادی از یک سو، پایین بودن دستمزد و درآمد، بالا بودن تعرفه حق بیمه، هزینههای بالای صید و صیادی سبب شده تا انگیزه صیادان برای این شغل کمتر شود.
خزایی یکی از صیادان مازندرانی است که خود را برای فصل صید آماده میکند، میگوید: با اینکه حدود ۶ ماه از ساحل و دریا دور بودیم از اینکه دوباره برای ماهیگیری به دریا میرویم خوشحال هستیم.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار اینکه تمام دل خوشی صیاد به صید و صیادی است، افزود: متأسفانه بالا رفتن هزینهها از یک سو و نبود حمایتهای لازم انگیزه صیادان را برای ماهیگیری کمرنگ کرده است.
متأسفانه بالا رفتن هزینهها از یک سو و نبود حمایتهای لازم انگیزه صیادان را برای ماهیگیری کمرنگ کرده است
وی کاهش تعرفه حق بیمه و سخت و زیان آور شمردن شغل صیادی را از خواسته دیرینه صیادان برشمرد و گفت: علی رغم وعدههای داده شده هنوز این مطالبه دیرینه محقق نیافته است.
مناطق مختلف مازندران برای صید و صیادی مهیاست و هر ساله بچه ماهیان زیادی در دریا رهاسازی میشوند تا سفره خزر از این ذخایر پررنگتر شود.
بهروز عمرانی رئیس اداره شیلات محمودآباد و نور اظهار کرد: با توجه به اینکه آغاز فصل صید همه ساله توسط کمیته مدیریت صید سازمان شیلات ایران اعلام میشود که پس آن تاریخ دقیق شروع فصل صید جدید به اطلاع تعاونیهای صیادی میرسد.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وظیفه ذاتی اداره شیلات عنوان کرد: شیلات اولین وظیفه اش نظارت بر صید و صیادی و حفظ و بازسازی ذخایر دریا با مشارکت تعاونیهای پره با احداث استخرهای تکثیر طبیعی را بر عهده دارد.
عمرانی تصریح کرد: وظیفه بعدی مبارزه با صید غیر مجاز بوده و همچنین نظارت بر تولید آبزیان در آبهای داخلی، ترویج مصرف آبزیان و افزایش مصرف آبزیان در سبد غذایی خانوارها به عنوان یک غذای سالم است.
۶۰۰ صیاد محمودآباد آماده آغاز فصل صید
رئیس اداره شیلات محمودآباد و نور خاطرنشان کرد: در شهرستان محمودآباد تعداد ۸ تعاونی پره با قریب ۶۰۰ نفر صیاد و سهامدار و ۲ تعاونی پره در نور با ۱۵۰ نفر صیاد و سهامدار مشغول به فعالیت هستند.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ این تعاونیها مقدار ۵۳۲ هزار و ۳۶۷ کیلوگرم از انواع ماهیان را از دریا با چهار هزار و ۴۳۲ پره کشی از دریا صید کردند.
عمرانی در پایان گفت: تعاونیهای صیادی پره حوزه این اداره با احداث ۶ استخر تکثیر طبیعی با رهاسازی هزار و ۱۶۵ ماهی مولد در این استخرها مقدار دو میلیون و ۳۵۰ هزار قطعه بچه ماهی سفید در دریا رهاسازی کردند، همچنین در این مدت تعداد ۱۵ میلیون قطعه بچه ماهی سفید، کپور و خاویاری که در مرکز بازسازی ذخایر شهید رجایی ساری وابسته به شیلات مازندران تولید شده که در رودخانههای منتهی به دریای مازندران در منطقه محمود آباد و نور رهاسازی شدند.
در فصل صید و صیادی جاری حمایتها و مشوقهایی برای رونق ماهیگیری در مازندران در دستور کار قرار گرفت و اراده تسهیلات برای خرید ادوات ازجمله آن است.
مدیرکل شیلات مازندران زمان آغاز فصل صید و صیادی را در استان از ۲۵ مهرماه اعلام کرد و اظهار داشت: براساس مصوبات کمیته مدیریت صید و صیادی، صید ماهیان استخوانی از ۲۵ مهرماه آغاز میشود اما طبق مصوبه، صیادان و شرکتهایی که برای حفظ و بازسازی ذخایر دریای خزر مشارکت داشتند، پنج روز فصل صید را آغاز میکنند.
قاسم کریم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار اینکه ۹۰ درصد گونههای ماهی در استان رودکوچ هستند، گفت: به دلیل نبود رودخانه در منطقه حفاظت شده میانکاله بهشهر، فصل صید در این منطقه از ۱۸ مهرماه شروع میشود.
وی فصل صید ماهیان استخوانی را شش ماه ذکر کرد و گفت: تمام تدابیر و شرایط مهیا شده تا فصل صید خوبی داشته باشیم و پیش بینی میشود امسال سه هزار و ۵۰۰ تن انواع ماهیان استخوانی را در سبد جامعه صیادی داشته باشیم.
پیش بینی میشود امسال سه هزار و ۵۰۰ تن انواع ماهیان استخوانی را در سبد جامعه صیادی داشته باشم
مدیرکل شیلات مازندران درباره ارائه تسهیلات حمایتی به شرکتهای تعاونی صیادی گفت: برای خرید ادوات صید دو میلیارد تومان تسهیلات داده میشود و علاوه بر این دو هزار و ۴۰۰ لیتر بنزین یارانهای نیز عرضه میشود.
طی دهههای اخیر قاچاق و برداشت بی رویه و صید غیرمجاز از یک سو، آلودگی رودخانهها و ورود آلایندهها به دریا از سوی دیگر سبب شده تا گونههای آبزیان و ذخایر دریای خزر رو به کاهش رود.
در حال حاضر بیشترین گونه ماهی موجود در دریای خزر که در تور صیادان قرار میگیرد، شامل کفال، کپور و سفید است.
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