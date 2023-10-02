وزیر اقتصاد چرا ریسک تولید مسکن را کاهش نمی دهد

به گزارش خبرنگار مهر فرشید پور حاجت رئیس کانون انبوه سازان کشور درباره حضور فولاد و سیمان در بورس و قیمت تمام شده آن‌ها در نشست تخصصی مدیریت زنجیره تأمین مصالح از معدن تا ساخت گفت: امیدوارم بحث رسیدگی به قیمت‌های تمام شده مسکن تداوم داشته باشد.

پور حاجت در خصوص اینکه آیا مصالح ساختمانی از بورس خارج شود یا خیر، افزود: در ابتدا باید بررسی شود که بورس سازوکار مناسبی برای این کار دارد یا نه، نیازمند بحث‌های تخصصی است.

وی افزود: در بخش ساخت و ساز شهری یا در بخش حمایتی و تکلیفی دولت، بایستی میان ساخت و ساز شهری و دولتی تفاوت باشد اما در سازمان بورس چنین ابزاری وجود ندارد و این ساز و کارها انجام نشده است.

رئیس کانون انبوه سازان با خطاب قرار دادن وزارت اقتصاد و دارایی اظهار کرد: صحبت ما با وزارت اقتصاد است. چرا ریسک تولید مسکن را کاهش نمی‌دهید؟ ساز و کار کشف قیمت بر چه اساسی است؟

وی در پایان تاکید کرد: طی دو سال گذشته که فولاد وارد بورس شده افزایش قیمت آن رقم خورده است و ما به زحمات این بخش اذعان داریم اما این همه سوبسید دولتی و سایر مزایا که تعلق می‌گیرد، باید تفاوتی را ایجاد کند که در این میان هزینه خدمات هم سنگین است.