ایران به اطلاعات محرمانه نتانیاهو و مخالفانش دست یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر یک منبع امنیتی ایرانی در گفتگو با المیادین به دستیابی ایران به برخی اطلاعات و تصاویر محرمانه مقامات رژیم صهیونیستی از جمله بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر این رژیم و برخی مقامات سیاسی صهیونیست که با وی مخالف هستند خبر داد.

این منبع امنیتی اعلام کرد که ایران به اطلاعات ویژه‌ای درباره فهرست خبرنگاران خارجی که برای انتشار اخبار از دفتر نتانیاهو رشوه دریافت می‌کنند دست یافته است.

بر اساس این گفتگو، نام برخی خبرنگاران آمریکایی، اروپایی و صهیونیستی در این فهرست به چشم می‌خورد و تمامی اطلاعات آنان و مبالغی که تحت عنوان رشوه از نتانیاهو دریافت کرده‌اند در اختیار دستگاه‌های امنیتی کشورمان قرار دارد.

این منبع امنیتی اعلام کرد که این اطلاعات شامل پرونده‌های محرمانه شخصیت‌های سیاسی صهیونیست مخالف با نتانیاهو به ویژه تصاویر شخصی آنان نیز می‌شود.

همچنین وی تصریح کرد که اطلاعات و تصاویر محرمانه توسط نتانیاهو نگهداری می‌شده و اطلاعات اشخاصی چون ایهود باراک، بنی گانتز و ایهود اولمرت نیز از جمله اطلاعاتی است که ایران در اختیار دارد.

بر اساس این گفتگو تمامی تصاویر شخصی و پرونده‌های محرمانه صهیونیستی در حال حاضر در اختیار دستگاه‌های امنیتی ایران است.

همچنین این منبع امنیتی اعلام کرد که امکان دارد دستگاه‌های امنیتی کشورمان در آینده این اطلاعات را فاش کنند.