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۱۳ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۰۲

بامداد امروز رخ داد؛

لحظه زخمی شدن نظامی صهیونیست در طولکرم+فیلم

لحظه زخمی شدن نظامی صهیونیست در طولکرم+فیلم

در جریان یورش امروز نظامیان صهیونیست به طولکرم نبرد سختی میان آنها و مبارزان فلسطینی درگرفت که بر اثر آن شماری از نظامیان صهیونیست زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع محلی فلسطینی فیلمی از لحظه زخمی شدن نظامی اسرائیلی در جریان یورش امروز به طولکرم منتشر کردند.

این در حالی است که گردان طولکرم سرایا القدس اعلام کرد: مبارزان ما، نظامیان اشغالگر را در داخل اردوگاه طولکرم با گلوله و مواد منفجره و بمب‌های دستی هدف قرار دادند. شماری از نظامیان اشغالگر پس از گرفتار شدن در کمین مبارزان در محور البلاونه زخمی شدند.

منابع محلی تصاویری از انتقال نظامیان زخمی شده رژیم صهیونیستی با بالگرد نظامی اسرائیلی منتشر کردند. این نظامیان پس از انفجار بمب در مسیر خودرو آنها زخمی شده‌اند.

کد مطلب 5903240

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