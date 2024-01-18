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۲۸ دی ۱۴۰۲، ۱۲:۱۸

هلاکت ۵نظامی صهیونیست در عملیات قسام/شهادت جوان فلسطینی در طولکرم

هلاکت ۵نظامی صهیونیست در عملیات قسام/شهادت جوان فلسطینی در طولکرم

منابع فلسطینی از هلاکت پنج نظامی صهیونیست در درگیری با مقاومت فلسطین در خان یونس خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، مجاهدان گردان‌های قسام گروهی از نیروهای اشغالگر اسرائیلی را در داخل خانه‌ای در شرق خان یونس در جنوب نوار غزه با راکت ضد استحکامات TBG هدف قرار دادند که در این عملیات ۵ نفر از این نیروها کشته شدند.

هلاکت ۵نظامی صهیونیست در عملیات قسام/شهادت جوان فلسطینی در طولکرم

منابع محلی اعلام کردند محمد فیصل داوس جوان فلسطینی ساکن اردوگاه نور شمس در طولکرم به ضرب گلوله نظامیان اشغالگر اسرائیلی به شهادت رسید.

هلاکت ۵نظامی صهیونیست در عملیات قسام/شهادت جوان فلسطینی در طولکرم

از سوی دیگر، منابع فلسطینی با انتشار تصاویری از تداوم محاصره ۳۰ ساعته اردوگاه طولکرم در کرانه باختری از سوی نظامیان صهیونیست خبر دادند.

کد مطلب 5998077

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