هلاکت ۵نظامی صهیونیست در عملیات قسام/شهادت جوان فلسطینی در طولکرم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، مجاهدان گردان‌های قسام گروهی از نیروهای اشغالگر اسرائیلی را در داخل خانه‌ای در شرق خان یونس در جنوب نوار غزه با راکت ضد استحکامات TBG هدف قرار دادند که در این عملیات ۵ نفر از این نیروها کشته شدند.

منابع محلی اعلام کردند محمد فیصل داوس جوان فلسطینی ساکن اردوگاه نور شمس در طولکرم به ضرب گلوله نظامیان اشغالگر اسرائیلی به شهادت رسید.

از سوی دیگر، منابع فلسطینی با انتشار تصاویری از تداوم محاصره ۳۰ ساعته اردوگاه طولکرم در کرانه باختری از سوی نظامیان صهیونیست خبر دادند.