تاریخچه آموزش و پرورش سرخه به رشته تحریر درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر حسنان صبح دوشنبه در نشست تخصصی مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان با مدیران آموزش و پرورش شهرستان سرخه که در دبیرستان رضایی نژاد، ضمن بیان اینکه این شهرستان ۲۰۰ شهید را تقدیم انقلاب کرده است، تاکید کرد: ۴۴ شهید از این بین دانش آموز و فرهنگی بودند.

وی با بیان اینکه سرخه ۴۰ دانش آموز و چهار فرهنگی شهید دارد، افزود: آشنایی با شهدای دانش آموز به خصوص در قالب طرح‌های فرهنگی مانند نرم افزار رسم ایستادگی در دستور کار آموزش و پرورش سرخه قرار دارد.

رئیس آموزش و پرورش سرخه با بیان اینکه تاریخچه آموزش و پرورش این شهرستان به رشته تحریر درآمده است، تاکید کرد: خوشبختانه در حوزه تالیفات و به خصوص تالیفات علمی شهرستان سرخه دارای جایگاه ویژه‌ای است.

حسنان به مسائل آموزش و پرورش نیز اشاره کرد و یادآورشد: اختیار عمل مدیران مدارس باعث پیشبرد امور و اجرای بهتر برنامه‌ها و فعالیت‌ها در مدارس و ابتکار عمل در اجرای برنامه‌های مختلف مدیران می‌شود.

وی با بیان اینکه مدرسه مرکز تعلیم و تربیت است و امر تربیت باید در کنار تعلیم بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، ابراز کرد: اجرای طرح مدرسه محوری در این راستا صورت گرفته اما تا جایگاه مطلوب فاصله داریم.