سپاه و بسیج یار و یاور نیروی انتظامی قم است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا موحد فرمانده سپاه امام علی بن ابی طالب (ع) و سردار حسین تناور فرمانده لشکر عملیاتی ۱۷ علی بن ابی طالب (ع) و چند تن از فرماندهان سپاه قم عصر امروز با حضور در ستاد فرماندهی انتظامی استان قم ضمن دیدار با سردار محمدرضا میرحیدری فرمانده انتظامی استان از خدمات پرسنل پرتلاش، خدوم و همیشه در صحنه‌ی فرماندهی انتظامی در قم تقدیر کردند.

فرمانده سپاه استان قم با بیان اینکه نامگذاری هفته‌ای به نام نیروی انتظامی و تجلیل از خدمات این عزیزان نشان دهنده جایگاه امنیت در جمهوری اسلامی دارد افزود: ان شاء الله مجاهدت‌های عزیزان فرماندهی انتظامی در استان در انجام وظایف سنگین و حساس، مأجور درگاه حق تعالی و ذخیره‌ای برای آخرتتان باشد.

سردار موحد افزود: سپاه و بسیج در استان قم همواره یار و یاور برادران و خواهرانمان در فرماندهی انتظامی بوده‌اند و خواهند بود و برای حفظ امنیت همشهریان عزیز از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد.