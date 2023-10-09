سپاه و بسیج یار و یاور نیروی انتظامی قم است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا موحد فرمانده سپاه امام علی بن ابی طالب (ع) و سردار حسین تناور فرمانده لشکر عملیاتی ۱۷ علی بن ابی طالب (ع) و چند تن از فرماندهان سپاه قم عصر امروز با حضور در ستاد فرماندهی انتظامی استان قم ضمن دیدار با سردار محمدرضا میرحیدری فرمانده انتظامی استان از خدمات پرسنل پرتلاش، خدوم و همیشه در صحنهی فرماندهی انتظامی در قم تقدیر کردند.
فرمانده سپاه استان قم با بیان اینکه نامگذاری هفتهای به نام نیروی انتظامی و تجلیل از خدمات این عزیزان نشان دهنده جایگاه امنیت در جمهوری اسلامی دارد افزود: ان شاء الله مجاهدتهای عزیزان فرماندهی انتظامی در استان در انجام وظایف سنگین و حساس، مأجور درگاه حق تعالی و ذخیرهای برای آخرتتان باشد.
سردار موحد افزود: سپاه و بسیج در استان قم همواره یار و یاور برادران و خواهرانمان در فرماندهی انتظامی بودهاند و خواهند بود و برای حفظ امنیت همشهریان عزیز از هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد.
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