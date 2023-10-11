دولت باید در خصوص قیمت مصالح ساختمانی تدابیر جدی کند

اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه قیمت مسکن در بازار کاهشی شده است، گفت: قیمت مسکن در بازار کاهش یافته است البته نه به اندازه‌ای که مدنظر است و اگر تأمین مسکن به این برنامه‌ها اضافه شود که بخشی از آن به ساخت مسکن، بافت فرسوده، پروژه‌های خود مالکی برمی‌گردد، هم‌ترازی انجام شود به نظر می‌رسد بازار مسکن در آینده جهش قیمت نخواهد داشت.

عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه تاکید کرد: به نظر می‌رسد بازار مسکن رو به تعادل و بهتر شدن حرکت می‌کند البته با اقدامات وزارت راه و شهرسازی در حوزه نظارت بر خانه‌های خالی و بررسی روند مشاوران املاک و همین‌طور سایت‌های منتشر کننده آگهی‌های املاک و… به نظرم بازار مسکن به سمت متعادل شدن پیش می‌رود.

وی گفت: در بحث اجرای و ساخت و ساز مسکن برنامه‌های جدی در پیش دارد. زیرا در دولت پیشین جلساتی در خصوص تأمین مسکن مورد نیاز کشور برگزاری نشد اما در دولت سیزدهم شخص رئیس جمهور نیز به این موضوع ورود کرده و هر ماه جلسه‌ای برای رفع مشکلات و موانع تولید مسکن با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزاری می‌کند.

این مقام مسئول تاکید کرد: اگر صنعت ساخت و ساز در کشور رونق پیدا کند قطعاً شاهد پیشرفت در حوزه اشتغال خواهیم بود و طی مدت اخیر قیمت زمین و مسکن وارد رکود شده و افزایش قیمتی در بازار مسکن نداشتیم و کنترل قیمت بازار مسکن در دستور کار قرار دارد.

شاکری در ادامه در خصوص کنترل قیمت مصالح برای سازندگان، گفت: در دوره سکان داری رستم قاسمی در وزارتخانه راه و شهرسازی جلساتی با وزارت صمت برگزار شد و قرار بر این شد تا قیمت تمام شده مصالح ساختمانی برای سازندگان کاهش یابد و مهم‌ترین مصالح ساختمانی برای ساخت و ساز میلگرد و سیمان است بنابراین بود با سود ناچیزی در اختیار سازندگان قرار بگیرد که متأسفانه چنین تفاهم‌نامه‌ای صورت نگرفت.

شاکری در پایان گفت: سیمان و فولاد با تلاش‌های بسیار وارد بورس کردیم و گمان می‌کردیم با اجرای چنین روندی قطعاً قیمت مصالح ساختمانی شفاف خواهد شد اما دلالان و سود جویان به این بازار ورود کردند.