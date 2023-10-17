گولوچنکو: بلاروس برای روابط دوستانه با ایران ارزش زیادی قائل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری بلاروسی بلتا، «رومن گولوچنکو» (Roman Golovchenko) نخست وزیر بلاروس امروز سه شنبه در دیدار با محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران در مینسک در سخنانی اعلام کرد که کشورش برای روابط دوستانه با ایران ارزش زیادی قائل است.

نخست وزیر بلاروس در این باره ادامه داد: کمتر از یک سال پیش، این افتخار را داشتم که به دعوت شما از ایران دیدن کنم.

«رومن گولوچنکو» اضافه کرد: من گرم‌ترین خاطرات را از مهمان نوازی ایرانیان و دیدارها و مذاکراتی که انجام دادیم، دارم.

به گفته وی، بلاروس برای روابط دوستانه با ایران ارزش زیادی قائل است. علیرغم همه مشکلات و فشارهای خارجی، ما به تعامل موفق، صمیمیت و مشارکت ادامه می‌دهیم. حمایت متقابل به ما برای ساختن جهانی عادلانه و بهبود امنیت در کره زمین کمک می‌کند.