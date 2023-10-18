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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۴۷

رئیس زاده عنوان کرد؛

اوضاع بهداشتی و درمانی در غزه از هم فرو پاشیده

اوضاع بهداشتی و درمانی در غزه از هم فرو پاشیده

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، بر حمایت جامعه پزشکی از مردم مظلوم فلسطین تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئیس زاده، روز چهارشنبه در تجمع کادر بهداشت و درمان در حمایت از مردم مظلوم فلسطین گفت: بار دیگر کشتار فاجعه بار مردم مظلوم فلسطین در دیریاسین، صبرا و شتیلا، با بمباران بیمارستان المعمدانی در شب گذشته تکرار شد.

وی با عنوان این مطلب که آب را بستند اما دریا با مردم فلسطین است، ادامه داد: جهان امروز با پدیده‌ای فراتر از نسل کشی مواجه شده است و فاجعه شب گذشته، دوران بربریت را نشان داد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران افزود: این همه جنایت رژیم صهیونیستی، آیا جای سوالی باقی می‌گذارد.

رئیس زاده گفت: در حال حاضر اوضاع بهداشتی و درمانی در غزه فرو پاشیده و بیش از ۵۰ هزار مادر باردار نیاز به خدمت درمانی دارند.

وی افزود: ما کادر بهداشت و درمان باید به وظیفه خود عمل کنیم‌.

رئیس زاده ادامه: با قوم جنایتکار باید با زبان قدرت صحبت کرد.

وی افزود: رژیم صهیونیستی هم به زباله دان تاریخ خواهد پیوست.

رئیس زاده از وزارت امور خارجه درخواست کرد شرایط حضور کادر پزشکی را در اطراف غزه فراهم کند.

کد مطلب 5914756
حبیب احسنی پور

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