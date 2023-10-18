اوضاع بهداشتی و درمانی در غزه از هم فرو پاشیده

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئیس زاده، روز چهارشنبه در تجمع کادر بهداشت و درمان در حمایت از مردم مظلوم فلسطین گفت: بار دیگر کشتار فاجعه بار مردم مظلوم فلسطین در دیریاسین، صبرا و شتیلا، با بمباران بیمارستان المعمدانی در شب گذشته تکرار شد.

وی با عنوان این مطلب که آب را بستند اما دریا با مردم فلسطین است، ادامه داد: جهان امروز با پدیده‌ای فراتر از نسل کشی مواجه شده است و فاجعه شب گذشته، دوران بربریت را نشان داد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران افزود: این همه جنایت رژیم صهیونیستی، آیا جای سوالی باقی می‌گذارد.

رئیس زاده گفت: در حال حاضر اوضاع بهداشتی و درمانی در غزه فرو پاشیده و بیش از ۵۰ هزار مادر باردار نیاز به خدمت درمانی دارند.

وی افزود: ما کادر بهداشت و درمان باید به وظیفه خود عمل کنیم‌.

رئیس زاده ادامه: با قوم جنایتکار باید با زبان قدرت صحبت کرد.

وی افزود: رژیم صهیونیستی هم به زباله دان تاریخ خواهد پیوست.

رئیس زاده از وزارت امور خارجه درخواست کرد شرایط حضور کادر پزشکی را در اطراف غزه فراهم کند.