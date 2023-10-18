یکی از مشکلات قوه قضاییه عدم تخصیص کامل اعتبارات است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک معاونان قوه قضاییه، رؤسای سازمان‌های و مراکز تابعه این قوه و رییس و معاونان سازمان برنامه و بودجه با محوریت بررسی وضعیت بودجه قوه قضاییه برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه در این نشست ضمن ابراز خرسندی از شگفتی آفرینی و پیروزی‌های جریان مقاومت اسلامی و محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه اظهار کرد: در دوره جدید وفاق کامل بین قوای سه‌گانه وجود دارد و همگی باید قدردان همدلی و همراهی مسئولان اجرایی، قضایی و تقنینی در سطوح مختلف باشیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق گفت: یکی از مشکلات قوه قضاییه ضعف در پایه بودجه آن است که مربوط به سال‌های گذشته است و تنها راهکار برای بهبود اوضاع بودجه قوه قضاییه تقویت پایه بودجه آن است.

وی افزود: دستگاه قضایی یک دستگاه حاکمیتی است و نباید صرفاً از منظر درآمد و هزینه بررسی شود، بلکه باید به اهمیت وظایف و جایگاه آن هم توجه داشت و متناسب با آن بودجه پیش‌بینی کرد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: یکی دیگر از مشکلات قوه قضاییه، عدم تخصیص کامل اعتبارات با وجود مصوبات قانونی است که امیدواریم با پیگیری‌های انجام شده این مشکل مرتفع شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق ابراز امیدواری کرد که در لایحه برنامه هفتم، سیاست ابلاغی رهبر معظم انقلاب مبنی بر تثبیت و تقویت بودجه قوه قضاییه مورد دقت نظر قرار گیرد و در لایحه برنامه هفتم از این سیاست پیروی شود.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در قانون برنامه ششم سهم قوه‏ قضاییه از بودجه کل کشور ۹.۲ درصد بود. در سیاست‌‏های کلی ابلاغی برنامه هفتم تثبیت و تقویت سهم قوه قضاییه از بودجه، مقرر شده است.

نیاز ما در طول برنامه هفتم حداقل حدود ۴% است که در متن فعلی لایحه پیش بینی شده است. تقاضای ما از دولت و مجلس این است که اگر بنا دارند مشکلات قوه قضاییه تا حدودی مرتفع شود، این رقم در لایحه برنامه هفتم تصویب شود.

در ادامه این جلسه رؤسای سازمان‌های تابعه و تعدادی از معاونان قوه قضاییه به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

اهم محورهای اعلامی از سوی مقامات قوه قضاییه شامل پایین بودن میزان دستمزد و مزایا قضات و کارکنان قوه قضاییه، ضعف بودجه و عدم استقلال بودجه قوه قضاییه، روزافزون بودن ورودی پرونده و افزایش مأموریت‌های قوه قضاییه و عدم تناسب رشد بودجه با وظایف محوله، احساس تبعیض میان حقوق و مزایای کارکنان در دستگاه‌های مختلف، عدم تخصیص کامل اعتبارات و پایین بودن میزان تخصیص، نامناسب بودن وضعیت بودجه عمرانی قوه قضاییه و… است.

در ادامه این نشست، داوود منظور معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: واقعیت این است که دیدگاه ما در سازمان این است که دغدغه‌ها را بشنویم و ترتیب اثر دهیم، وظیفه ما پشتیبانی دستگاه‌های خدمات‌رسانی است چه در قوه قضاییه چه در قوه مجریه و چه در مجلس. به‌هرحال، برخی نگرانی‌هایی که اشاره شد به حق است.

وی افزود: سازمان برنامه و بودجه باید بتواند پشتیبانی‌های لازم را انجام دهد و مردم هم خدمات بهتری دریافت کنند و رضایت بیشتری حاصل‌شود.

منظور گفت: به دلیل کسری‌هایی که در بودجه وجود داشته و دارد قوه قضاییه در ارائه خدمات دچار محدودیت و مشکل شده است. باید بتوانیم با همفکری و برگزاری جلسات بیشتری مسائل حل و فصل شود.

وی ادامه داد: قوه قضاییه نماد حاکمیت است و مردم بیش از حد به عدلیه توجه می‌کنند. مردم اگر به یک دستگاه مراجعه کنند، اما خدمت را دریافت نکنند، شاید گلایه‌مند نشود، اما اگر در قوه قضاییه خدمت‌رسانی به موقع و دقیق و احقاق حق حاصل نشود این باعث ناراحتی و نارضایتی مردم می‌شود و قابل جبران نیست، لذا ما و وظیفه خود می‌دانیم که همه تمام تلاش و توان خود را به کار گیریم که قوه قضاییه بتواند این مأموریت‌های مهم را انجام دهد.