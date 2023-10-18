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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۵۷

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانیه‌ای تاکید کرد:

مجامع بین‌المللی نخست وزیر رژیم صهیونیستی را محاکمه و مجازات کند

مجامع بین‌المللی نخست وزیر رژیم صهیونیستی را محاکمه و مجازات کند

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانیه‌ای تاکید کرد:مجامع بین‌المللی نخست وزیر رژیم صهیونیستی و وزیر جنگ خبیث این رژیم را به عنوان جنایتکار جنگی محاکمه و مجازات کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در تجمع خودجوش مردم تهران در حمایت از آرمان‌های فلسطین و محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی در بمباران بیمارستان غزه در میدان انقلاب اسلامی تهران قطعنامه پایانی مراسم ابراز انزجار و محکومیت جنایت وحشیانه و حمله هولناک به بیمارستان المعمدانی غزه قرائت شد.

متن قطعنامه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

قطعنامه پایانی مراسم ابراز انزجار و محکومیت جنایت وحشیانه و حمله هولناک به بیمارستان المعمدانی غزه

وَاقْتُلُوهُمْ حَیْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَیْثُ أَخْرَجُوکُمْ

سوره بقره / ۱۹۱

عمق پستی و رذالت حمله به بیمارستان المعمدانی نوار غزه توسط قاتلان و جانیان رژیم کودک‌کش و پلید صهیونیستی چنان تکان دهنده و غیر قابل تصور بود که جهان را در بهت و حیرت فرو برد و قلب‌های تمامی انسان‌ها را در سراسر جهان داغدار و بروز این میزان خباثت و پلیدی توسط بد سرشت‌ترین موجود عالم که در کالبد انسان حلول کرده و ذره‌ای خوی انسانی در سرشت آلوده آن‌ها دیده نمی‌شود باعث خشم و نفرت ملت‌ها شد.

بی‌شک ادامه حیات و استمرار اعمال وحشیانه عاملان و بانیان این اقدام شرم‌آور و ضد بشری غیر قابل تحمل بوده و باید تمامی انسان‌ها در یک خیزش جهانی برای حذف این غده سرطانی اقدام و هرچه سریع‌تر این جرثومه نکبت را از دامان بشریت پاک نمایند

ما ملت بپاخاسته ایران اسلامی که داغدار، عزادار و خونخواه برادران و خواهران و کودکان مظلوم فلسطینی هستیم و زخم این اقدام زشت و پلید وجودمان را لبریز خشم و کینه ساخته با دل‌های خونین و بغضی آکنده از خشم و انتقام اعلام می‌داریم ما آمریکای جنایتکار را مسئول و عامل اصلی این نسل‌کشی و جنایات ضد بشری رژیم صهیونیستی دانسته و از ملت‌های آزادیخواه می‌خواهیم با مطالبه جدی از دولت‌های خود سفرای آمریکا در کشور متبوع، احضار و اعتراض خود را به مشارکت دولت آمریکا در این کشتار وحشیانه زنان و کودکان اعلام نمایند.

با قید فوریت محاصره غزه برداشته و از سازمان ملل و صلیب سرخ جهانی می‌خواهیم هرچه سریع‌تر به فریاد مجروحان و زخمیان حمله ددمنشانه رسیده و با ارسال دارو و مواد غذایی و حیاتی مانع از عمیق‌تر شدن فاجعه گردند.

مجامع بین‌المللی و حقوق بشری باید هر چه سریع‌تر نخست وزیر پلید و بد سیرت رژیم جلاد صهیونیستی و وزیر جنگ ترسو و خبیث این رژیم را در دادگاه‌های بین المللی به عنوان جنایتکار جنگی محاکمه و مجازات نمایند.

امروز روز سکوت و یا صرف اعلام محکومیت و اظهار مواضع ضعیف و نمایشی حاکمان کشورهای اسلامی نیست و نمی‌تواند پاسخ خشم و نفرت انباشته شده و لبریز مسلمانان باشد بلکه باید همراه با مردم غیور و مسلمان سراسر جهان، توفنده و کوبنده وارد میدان شد و جهان را برای این وجود منحوس و متحدانش تنگ و به حیات ننگین آن پایان داد.

تمامی ملت‌های جهان کالاهای این رژیم کودک‌کش و حامی آن شیطان بزرگ را تحریم و از حضور و شرکت در فعالیت‌های علمی و ورزشی اجتناب نمایند.

تمامی پروازهای رژیم صهیونیستی و ورود کشتی‌ها و زیردریایی‌های اسرائیلی به آب‌های سرزمینی کشورهای اسلامی و ویزای شهرک‌نشینان این رژیم لغو و ورود گردشگران آمریکایی ممنوع گردد.

مردم ظلم‌ستیز و مؤمن ایران اسلامی، همدل و همنوا با سایر مسلمانان، آزادگان، آزادی خواهان و حق طلبان جهان، با راز و نیاز و توسل به درگاه ربوبی، دست به دعا برداشته و نابودی رژیم دیوسیرت و کودک‌کش صهیون و آزادی فوری قدس شریف را مسألت کرده و مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را فریاد خواهیم زد.

در پایان ما مردم ایران اسلامی ضمن تقدیر از اقدامات دولت مردمی و انقلابی و ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، خواستار تداوم هرگونه حمایت از مردم مظلوم فلسطین هستیم و آمادگی خود را جهت حضور در جهاد مقدس و مبارزه با اشغال‌گران صهیونیستی اعلام می‌داریم و خواهان فراهم آمدن تمهیدات و زمینه‌های این اعزام تاریخی هستیم.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

چهارشنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۲ مطابق با دوم ربیع الثانی ۱۴۴۵

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

کد مطلب 5915550
هادی رضایی

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