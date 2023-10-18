اعلام زمان فینال جام ستارگان بانوان کراسفیت

به گزارش خبرنگار مهر، فینال جام ستارگان بانوان کراسفیت کار ۲۷ و ۲۸ مهر در ورزشگاه آزادی و باشگاه انقلاب طی دو روز و هر روز در دو مرحله (مجموعا ۴ واد) برگزار می‌شود.

فردا پنجشنبه این رقابت در محوطه دریاچه ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود و روز جمعه در باکس کراسفیت باشگاه انقلاب فینال جام بزرگ ستارگان پایان می‌پذیرد. مسابقات از ساعت ۸ صبح آغاز و ساعت ۱۳ ظهر به پایان می‌رسد. از سه نفر اول رقابت با حکم قهرمانی و جوایزی تقدیر خواهد شد.

نفرات اول تا سوم RX به ترتیب بیست و پنج، پانزده و ده میلیون تومان به همراه تجهیزات کراسفیت و نفرات اول تا سوم scale پانزده، ده و پنج میلیون تومان به همراه تجهیزات کراس فیت دریافت می‌کنند.