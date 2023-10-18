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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۲۳:۳۹

دانشگاهیان یزد حمله به بیمارستان المعمدانی را محکوم کردند

دانشگاهیان یزد حمله به بیمارستان المعمدانی را محکوم کردند

یزد- جمعی از دانشجویان و اساتید دانشگاه یزد امروز در اجتماعی ضدصهیونیستی، حمله رژیم غاصب قدس به بیمارستان المعدانی را محکوم کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از دانشگاهیان دانشگاه یزد در محکومیت حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به بیمارستان المعمدانی در غزه بعد در صحن دانشجو، در بوستان معرفت دانشگاه یزد تجمع کردند.

دانشگاهیان یزد حمله به بیمارستان المعمدانی را محکوم کردند

اعضای هیأت علمی، کارمندان و دانشجویان حاضر در این تجمع ضمن محکومیت این حمله وحشیانه شعار «نه سازش نه تسلیم نبرد با اسرائیل»، «مرگ بر اسرائیل»، «خیبر خیبر یا صهیون» و «مرگ بر آمریکا» سر دادند.

هیات رییسه دانشگاه یزد نیز با صدور بیانیه‌ای جنایات صهیونیست‌ها را محکوم کردند.

دانشگاهیان یزد حمله به بیمارستان المعمدانی را محکوم کردند

در این بیانیه با اشاره به آیات ۳۹ و ۴۰ سوره حج آمده است: کسانی که جنگ بر آنان تحمیل شده، اجازه جهاد داده شده است؛ چرا که مورد ستم قرار گرفته‏‌اند و خدا بر یاری آنها تواناست. همانها که به ناحق از خانه خود بدون هیچ دلیلی اخراج شدند جز اینکه می‌گفتند پروردگار ما اللّه است‏.

دانشگاهیان یزد حمله به بیمارستان المعمدانی را محکوم کردند

این بیانیه می افزاید: یکبار دیگر اسراییل جنایتکار با حمله به بیمارستان المعمدانی غزه وحشی‌گری و درنده خویی خود را به جهانیان نشان داد. این رژیم جعلی انتقام شکست مفتضحانه و غیر قابل ترمیم خود را در طوفان الاقصی ابتدا با کوچ اجباری مردم حق طلب فلسطین از سرزمین غزه و سپس با حمله به مراکز پرجمعیت از جمله بیمارستان المعمدانی از کودکان و زنان بی گناه گرفت و با این جنایت که مصداق بارز جنایت جنگی علیه بشریت و نسل‌کشی و قتل عام زنان و کودکان و بیماران بی‌پناه است، ماهیت ضد بشری خود را بر همگان روشن ساخت.

دانشگاهیان یزد حمله به بیمارستان المعمدانی را محکوم کردند

در این بیانیه همچنین آمده است: این جنایات، حجت را بر دولت‌ها و ملت‌ها بویژه ملت‌های مسلمان و دولت‌های عربی و اسلامی تمام کرد تا دیگر به فکر عادی سازی روابط با اسراییل نباشند و با تحریم رژیم غاصب صهیونیستی و تشکیل جبهه واحد در برابر این رژیم سفاک به وظیفه خویش که همان دفاع از مظلوم و حمایت از اوست عمل کنند.

کد مطلب 5915852

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