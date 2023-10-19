به گزارش خبرنگار مهر، محمد طیب صحرایی پیش از ظهر پنجشنبه در آئین معارفه نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه که با حضور رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، جمعی از خانواده شهدا و مسئولان کشور و لشکری استان کرمانشاه در سالن انتظار برگزار شد با اشاره به اتفاقات اخیر فلسطینی، اظهار کرد: دل مردم ما با رزمندگان فلسطینی بوده و نسبت به ظلمی که برادران و خواهران ایمانی ما در خانه خودشان می‌شود بی تفاوت نیستیم.

وی افزود: با وجود اتفاقات ناگوار اخیر در سرزمین فلسطین امید است شاهد پیروزی جبهه حق و نابودی صهیونیست بوده و به زودی شاهد تحقق وعده‌های مقام معظم رهبری مبنی بر نابودی اسرائیل باشیم.

استاندار کرمانشاه حضور نایب‌های ولی فقیه را منشأ برکت دانست و تصریح کرد: بر اساس برکات وجودی این افراد باید در این مسیر مبتنی بر دارا بودن حجت‌های الهی همراه و هم مسیر آنها بود.

صحرایی با تقدیر و تشکر از آیت الله علما به پاس سال‌ها راهگشایی و هدایت مردم استان کرمانشاه، خاطر نشان کرد: امروز که پس از ۱۶ سال توفیق در مقام ولایت فقیه از سوی مردم کرمانشاه آرزوی سلامتی و توفیق روز افزون برای این شخصیت برجسته خواهیم داشت.

وی در ادامه با خوشآمدگویی به نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه، گفت: حضور چنین شخصیتی در کرمانشاه مایه برکات و راهنمایی‌های بسیاری است و ما مردم کرمانشاه همانند همیشه در این مسیر همراه خواهیم بود و تمام تلاش خود را برای خدمت عالمانه و مجاهدانه مردم صرف خواهیم کرد.