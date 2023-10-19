هواشناسی خراسان رضوی هشدار سطح زرد صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی خراسان رضوی با صدور هشدار زرد اعلام کرد: بر اساس تحلیل نقشه‌ها و داده های هواشناسی؛ از فردا جمعه استان به تدریج از نواحی غربی و شمال غرب تحت تأثیر سامانه ناپایدار قرار خواهد گرفت.

بر اساس این گزارش، پیامد این موضوع افزایش ابرناکی و از بعد از ظهر فردا ۲۸ مهرماه تا شنبه هفته آینده ۲۹ مهرماه استقرار هسته بارشی باعث وقوع بارش‌های رگباری توأم با رعد و برق در سطح استان خواهد شد که بیشترین حجم بارش در شمال غرب و نوار شمالی استان پیش بینی شده است.

در اطلاعیه سازمان هواشناسی آمده است: با فعالیت این سامانه بر شدت وزش باد در استان بویژه نیمه شرقی افزوده خواهد شد که همراه با گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا خواهد بود.

کاهش ۴ تا ۶ درجه‌ای دمای هوا طی فعالیت این سامانه همراه با تشکیل مه و کاهش دید بویژه در محورهای سردسیر و کوهستانی استان از دیگر موارد ذکر شده در این اطلاعیه است.

سازمان هواشناسی اعلام کرده است: شهروندان از صعود به ارتفاعات و عملیات کوهنوردی و همچنین از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.