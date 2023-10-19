به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدرضا رادان در اولین اجلاس جهادگران اقتصادی ایران با عنوان همگامان پلیس امنیت اقتصادی (همپا) که رئیس قوه قضائیه و بخشی از سرمایه گذاران اقتصادی در آن حضور داشتند، گفت: خدمت فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران، اشتغال آفرینان و به باور من امنیت آفرینان خیرمقدم عرض میکنم و خداوند منان را شاکرم که توفیق رفیق شد امروز در جمع شما عزیزان حاضر و عرض سلام و خدا قوت به خاطر همه تلاشها و همه اقدامات شایستهای که در حوزه اقتصاد و سرمایهگذاری انجام دادهاید، داشته باشم.
امنیت و اقتصاد مستلزم هم هستند
فرمانده انتظامی کل کشور افزود: حقیقت امر این است که امنیت و اقتصاد مستلزم هم هستند چراکه کشوری میتواند در حوزه امنیت حرفی برای گفتن داشته باشد که در حوزه اقتصاد حرفی برای گفتن دارد و بالعکس. اما اگر در حوزه اقتصاد حرفی برای گفتن داشته باشد ولی سرمایه گذران در آن کشور احساس امنیت نکنند هم سرمایه اقتصادی و هم امنیت از بین میرود. چراکه بروز بخشی از جرایم ریشه در مشکلات اقتصادی دارد که بعضاً با آن روبرو هستیم. و ازاینرو میتوان گفت که پلیس و سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و کارآفرینان در کنار هم و باهم میتوانیم موفق باشیم.
روزهای تلخ غزه
سردار رادان در ادامه با اشاره به بمباران غزه گفت: روزهای تلخ غزه را پشت سر میگذاریم، تلخ از این حیث که مردم بیدفاع و کم دفاع در برابر هجمهای از توطئهها این چند روز دارند با همه مشکلات جهاد میکنند و الحق که پوزه استکبار را یک عده از مردم کم برخوردار توانستهاند به خاک بکشانند. اما غم از دست دادن مبارزان و مجاهدان و مردم غم بزرگی است که هیچگاه نمیتوان آنها را فراموش کرد.
فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به یاد و خاطره شهدای ۸ سال دفاع مقدس و شهدای امنیت که هیچگاه فراموششدنی نیست، تصریح کرد: شهدای زیادی را تقدیم این انقلاب کردهایم و ماحصل همه این شهادتها پیروزی بود و هیچگاه نمیتوانیم یاد شهدا را از دست بدهیم و آنها را فراموش کنیم.
سرمایهگذار بالاترین سرمایهدار
سردار رادان در ادامه ضمن خیرمقدم خدمت حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه از وی بهعنوان مرد مبارز در همه جبههها بهویژه جبهههای زشت و پلیدی یاد کرد و افزود: بنده سالیان سال است که افتخار دارم تا از همصحبتی با ایشان بهره ببرم.
فرمانده کل انتظامی در ادامه با اشاره به صحبتهای یکی از سرمایهگذاران اظهار داشت: یکی از سرمایهگذاران در سخنان خود گفت که ما سرمایهگذار هستیم و سرمایهگذار لزوماً سرمایهدار نیست اما به نظر بنده سرمایهگذار بالاترین سرمایهدار است اما بستگی دارد که با چه دیدی به سرمایه نگاه کنیم. اگر جنس سرمایه مادی باشد قطعاً در سرمایهگذاری تأثیرگذار خواهد بود اما در یک نگاه دیگر من سرمایهگذار را بزرگتر از سرمایهدار میدانم و آن زمانی است که خداوند منان به یک فرد مکنتی میدهد که میتواند مقام، ثروت و… باشد و فرد با این مکنت میتواند برای خود بهشت یا جهنم را بخرد. برخی با این مقام و ثروت راه جهنم را انتخاب میکنند و برخی دیگر مثل شما راه بهشت را انتخاب میکنند. چه نعمت و ثروتی بالاتر از اینکه ضمانت بهشت در مسیر یک نفر باشد. وقتی دهها نفر شب به منزل میروند نگران معیشت خود و خانوادهشان نباشند، نگران تأمین زن و زندگی خود نباشند، چه ثروتی بالاتر از اینکه شما دست کسانی را میگیرید که دست در دست خداوند دارند. پس سرمایهگذاران میتوانند سرمایهدارهای بزرگ معنوی باشند و به این سرمایهگذاری افتخار کنند.
حمایت از سرمایهگذاران
سردار رادان در ادامه بابیان این پرسش که ما چه باید بکنیم تا بتوانیم از سرمایهگذاری شما حمایت کنیم، افزود: قطع بهیقین همه تلاش ما در همین جهت یعنی حمایت از سرمایه گذاران معطوف است؛ اعتقاد ما این است که قاچاق نهتنها به سرمایهگذار ضربه میزند بلکه تبعات منفی زیادی بر اقتصاد کشور دارد. ما و همکارانمان در پلیس امنیت اقتصادی و فرماندهانی که در مرزها مستقر هستند همقسم شدهایم تا سال ۱۴۰۲ سال سختی برای قاچاقچیان کالا باشد و سعی داریم به پیمانمان عمل کنیم چراکه میدانیم اگر بتوانیم همین مانع کالای قاچاق را با مسیرهای مختلف از مقابل سرمایهگذاری که دارد کار تولیدی میکند برداریم یعنی بالاترین حمایت را انجام دادهایم و همچنین معتقد هستیم که جنس قاچاقی که کشف میشود وارد بازار عرضه قرار بگیرد بازهم آن ضربه را به تولیدکننده و درنتیجه اقتصاد کشور وارد خواهد آورد. اگر جنس قاچاقی در کشور کشف و ضبط میشود و امکان صادرات آن میسر نباشد باید معدوم شود چراکه عرضه آن در بازار باعث کاهش تقاضا شده و در نتیجه تولیدکننده متضرر خواهد شد و در ادامه این روند باعث اخراج کارکنان میشود.
پلیس در خدمت سرمایهگذار
فرمانده کل انتظامی کشور گفت: امسال با حمایت قوه قضائیه ۱۳۰۰ تن از انواع کالای قاچاق با ارزش ۵ هزار میلیارد تومان به آتش کشیده شد و اگر این روند همچنان ادامه داشته باشد قاچاقچیان ناامید خواهند شد. ما اعتقاد داریم حوزه اقتصاد برای حمایت نیازمند بگیروببند و مچگیری نیست ما در خدمت سرمایهگذار سالم هستیم تا دستانش را بگیریم و در راستای رفع موانع و مشکلات از هر مسیری که امکانش وجود دارد به او کمک کنیم و این مهم را در دستور کار داریم.
راهاندازی ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی
سردار احمدرضا رادان در ادامه از راهاندازی ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی در آینده نزدیک خبر داد و افزود: این ستاد خبری با شماره ۰۹۶۳۰۰ بهصورت رایگان در اختیار هموطنان عزیز خواهد بود تا بتوانیم از سراسر کشور اخبار را دریافت و بررسی کنیم.
فرمانده کل انتظامی کشور در پایان با اشاره به تعدادی از سرمایهگذاران که از چرخه قاچاق آگاه میشوند اما حمیتی برای برخورد با این چرخه قاچاق ندارند، گفت: اگر قرار بر برخورد پلیس است شما هم باید در این زمینه به ما کمک کنید تا بتوانیم دست قاچاقچیان را از اقتصاد کشور کوتاه کنیم.
