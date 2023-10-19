به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسین حسینی روز پنجشنبه در جریان بازدید از مزارع شیلات زنجان به موضوع استفاده بهینه از آب و همچنین استفاده از محصولات آبزی تأکید کرد و گفت: طبق آمارها میانگین مصرف آبزیان در این استان تا متوسط مصرف کشور فاصله دارد و امیدواریم با ارزان سازی و فرهنگسازی در بحث مصرف شاهد افزایش سرانه مصرف این محصولات در استان باشیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین از تشکیل جلسه شورای عالی شیلات با حضور استاندار زنجان با تمرکز بر ظرفیت‌های بالقوه استان خبر داد و افزود: با توجه به ظرفیت سنجی انجام شده زنجان در حوزه گونه قزل آلا جزو رتبه‌داران است.

حسینی با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های استان در حوزه صادرات قزل آلا با تولید قراردادی، بیان کرد: این امر می‌تواند چیزی حدود ۲۵۰ میلیارد تومان ارزآوری برای استان داشته باشد که طبق آمارها استان زنجان در پرورش گونه‌های ارزشمند مثل سخت پوستان و قزل آلا جزو رتبه‌داران کشور است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی به ظرفیت ۱۶ هزار تنی تولید آبزیان در استان اشاره کرد و گفت: این موضوع یعنی زنجان در حوزه امنیت غذایی نقش بسزایی دارد.