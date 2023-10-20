به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید حسن عاملی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با ارائه تحلیل‌های مبوسط در رابطه با ابعاد جنایت‌های رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی اظهار کرد: اسرائیل با جنایت‌های خود در این هفته روی تمام جنایت کاران بزرگ جهان و تاریخ را رو سفید کرد که این شکست بزرگی برای اسرائیل و حامیان غربی، اروپایی و دیانت یهودی است.

وی با بیان اینکه حمله حماس مثل میخ می‌ماند اسرائیل در برابر آن هر چقدر تقلا کند این میخ بیشتر به بدن او فرو خواهد رفت، گفت: این حادثه ثابت کرد که پیشرفت بشر در ساحت علم لزوماً مهربانی و صلح را به ارمغان نمی‌آورد بلکه به موازات پیشرفت‌های علمی انسان به قساوت بیشتر مبتلا می‌شود.

امام جمعه اردبیل با تاکید بر اینکه حادثه حمله به بیمارستان معمدانی کمر بشریت را شکست، گفت: اسرائیل با ده‌ها ماهواره‌های آمریکایی و اروپایی غزه را زیر نظر دارد هر کجا می‌بیند جمعیت زیادی است آنجا را با خاک یکسان می‌کند.

عاملی بیان با اشاره به بمباران بیمارستان غزه گفت: اسرائیل اخیراً در یک اقدام حیله‌گرانه اعلام کرد این بیمارستان مصون است در نتیجه هزاران خانواده با بچه‌های خود در محوطه بیمارستان اتراق کردند سپس آن حادثه شوم اتفاق افتاد در کل غزه هنوز ۱۳۰۰ جنازه زیر آوار است که ۶۰۰ نفر از آن‌ها اطفال هستند.

ذره‌ای شجاعت جنگی و شرف انسانی در اسرائیل برای جنگ با رزمنده‌ها وجود ندارد

وی افزود: ذره‌ای شجاعت جنگی و شرف انسانی در اسرائیل وجود ندارد که فقط با رزمنده‌ها درگیر شود از درگیری با حماس می‌ترسد بی‌گناهان را اهرم می‌کند همه این‌ها به حساب حامیان غربی و عربی نوشته می‌شود.

امام جمعه اردبیل ادامه داد: اگر حمایت تسلیحاتی و معنوی آمریکا و اروپا نبود قطعاً اسرائیل توسط حماس ساقط و ارض مقدس از نجاست تطهیر می‌شد و حالا آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در اتاق جنگ نشسته دستور بمباران و قتل می‌دهند تردیدی نداشته باشید که آمریکا و اروپا در حال گرفتن انتقام از مسلمان‌ها هستند مسئله فقط غزه نیست آنها در این مقطع با بمباران وحشیانه غزه دنبال وادار کردن اهالی غزه به کوچ از اسرائیل به طرف مصر و اردن و به دنبال «الوطن البدیل» هستند.

خطیب جمعه اردبیل ادامه داد: آنها برای جبران مافات دیوار حائل را طراحی کرده‌اند این دیوار هوشمندترین دیوار دنیاست سنسورهای عجیبی مثل سنسورهای حرارتی لمسی در آن تعبیه شده که هیچ جنبنده‌ای امکان عبور از آن را ندارد و تا حال اسرائیل نتوانسته کشف کند که حماس چگونه به راحتی از این همه حائل گذشته و وارد سرزمین اشغالی و شهرک‌های صهیونیستی شده است آنها این بار تصمیم گرفتند که با تهجیر و کوچاندن فلسطینی‌ها غائله را برای همیشه ختم کنند اما هرچه بمباران کردند دیدند حتی یک نفر هم به فکر ترک دیار، خانه و کاشانه تاریخی خود نیست.

وی اضافه کرد: لذا تصمیم گرفتند یک حادثه بسیار مروع و هولناک درست کنند تا اهالی غزه در برابر اراده شوم و نامشروع آنها منقاد شوند و آن بمباران بیمارستان معمدانی بعد از توطئه دادن امنیت در این نقطه به اهالی غزه بود و عمداً آن را مقارن با سفر بایدن کردند تا این حادثه هولناک به منزله خوش آمد گویی خوبی برای بایدن باشد.

اسرائیل ناجوانمردانه‌ترین راه را برای رسیدن به هدف نامشروع خود انتخاب کرد

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل اضافه کرد: آنها برای تهجیر دو راه دارند اول بمباران کودکان، زنان، سالمندان و بی‌گناهان دوم ورود به غزه که از ورود به آن به دلیل دوطبقه بودن می‌ترسند و از اسرار آن جز حماس کسی مطلع نیست آن‌ها ناجوانمردانه‌ ترین راه را برای هدف نامشروع خود انتخاب کردند.

عاملی افزود: اول اینکه آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها خودشان مجزره (کشتارگاه) بیمارستان را درست کردند اما خودشان شدیدتر از دیگران آن را محکوم می‌کردند! و این نوعی تحمیق ما مسلمان‌ها است.

وی ادامه داد: دوم، اسرائیل با اهرم قرار دادن آب غذا و دارو دنبال تهجیر قهری اهالی غزه است این نهایت رذالت و پستی و بدترین شکل اندیشه ماکیاولیستی است این رژیم منحوس ۷۵ سال است که از این منطق پیروزی می‌کند.

امام جمعه اردبیل گفت: سوم نتانیاهو از رأس تا اساس دروغگو است او بیت الکذب است این مرد شرور با دیدن اعتراض عظیم جهانی علیه بمباران معمدانی اظهار داشت این کار، کار حماس و جهاد اسلامی است تا چهره ما را در دنیا خراب کند که اگر حماس این جنایت را مرتکب شده نتانیاهو فیلم ماهواره‌ای آن را منتشر کند بعد از دروغ نتانیاهو پوتین این مطالبه را از نتانیاهو کرد.

وی با تبیین نقش مشترک آمریکا و اسرائیل در حمله به بیمارستان معمدانی تصریح کرد: چهارم، ذره‌ای نباید تردید کرد که اسرائیل و آمریکا با مشاهده کثرت جمعیت در بیمارستان توسط ماهواره‌های پیشرفته دستور حمله داده‌اند.

خطیب جمعه اردبیل بیان کرد: به نتانیاهو که ذره‌ای اعتقاد به حضرت موسی و تورات و اعتقاد به حاکمیت و قهاریت خداوند ندارد باید گفت امروز از این فاجعه هولناک و بهت‌آور تبری کردی اما در روزی که روز بروز و ظهور تمام حقایق است چگونه تبری خواهی کرد؟

وی ادامه داد: پنجم، دولت‌های اروپایی بیانیه داده و قانون تصویب کرده اند که هرگونه میتینگ به نفع فلسطین در اروپا ممنوع است این نشان می‌دهد که اولاً در اروپا نیز مثل ممالک اسلامی بین دولت و ملت اختلاف دیدگاه است، ثانیاً اروپایی‌ها در ادعای آزادی بیان کاملاً دروغگو و روسیاه هستند.

امام جمعه اردبیل اضافه کرد: ششم این ماجرا عمق کینه و عداوت اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها نسبت به اسلام مسلمان‌ها را روشن ساخت آنها می‌توانستند جلوی این جنایت‌ها را به راحتی بگیرند اما نگرفتند و اسرائیل را تشویق کردند به اسرائیل جرأت و روحیه دادند از جهت تجهیزات، آخرین و پیشرفته‌ترین بمب‌ها و سلاح‌ها را در اختیار اسرائیل گذاشتند همه کشورهای اروپایی و آمریکا ماهواره‌های پیشرفته خود را بالای غزه متمرکز کردند و اطلاعات نفیس برای کشتن بی‌گناهان را در اختیار اسرائیل گذاشتند.

وی با اشاره به وتو کردن قطعنامه اخیر توسط آمریکا که از طرف برزیل برای آتش بس مطرح شده بود، گفت: آخرین زهر آن‌ها بر مسلمان‌ها این بود که قطعنامه شورای امنیت جهت ایجاد آتش بس را وتو کردند یعنی به اسرائیل چراغ سبز دادند که هر چقدر می‌توانی از مسلمان‌ها بکش آمریکا حریص به ریخته شدن خون مسلمان‌ها است.

خطیب جمعه اردبیل تاکید کرد: برای اسرای خود در دست حماس غوغای عظیمی به راه انداخته اند به حدی که بایدن خطاب به اسرا گفت شما تنها نیستید آمریکا در کنار شما است در حالی که هر روز ده‌ها زن و کودک و پیرمرد با وحشی‌گری تمام در غزه کشته می‌شود امّا ذره‌ای به آن حساسیت ندارند.

مسلمانان باید برای حفظ عزت و رسیدن به قله‌های قدرت نظامی خیز عظیمی بردارند

وی با بیان اینکه این عداوت قطعاً ادامه خواهد داشت، افزود: از طرفی هیچ کشور اسلامی هم به تنهایی قدرت درگیری با آمریکا و اروپا را ندارد و امروز بر مسلمانان حجت تمام شد که برای حفظ عزت و برای حفظ جان مسلمان‌ها باید خیز عظیمی جهت رسیدن به قله‌های قدرت نظامی، اقتصادی، علمی و صنعتی بردارند.

وی خاطرنشان کرد: خدا را شاکریم که ایران ما به برکت انقلاب اسلامی در صنعت دفاعی به پیشرفت‌های استثنایی رسیده و امروز حضور دولت آمریکا در منطقه و حضور ناوهای غول پیکر آمریکا فقط به خاطر ترس از ورود ایران به معرکه است خود دولت آمریکا نیز اعلام کرد که ورود تجهیزات ما به منطقه برای رصد تحرکات ایران است.

امام جمعه اردبیل اظهار کرد: هفتم، خداوند با لطف خاص خود در این شرایط بحرانی مسلمان‌ها را دست بسته قرار نداده است اگر دولت‌های مسلمان متحد شوند لوله‌های نفت و گاز را یک ماه ببندند و کالاهای اسرائیلی را تحریم کنند، کار تمام است اما متأسفانه دولت‌های عربی و اسلامی از آمریکا دستور می‌گیرند.

وی خاطرنشان کرد: به طور طبیعی اینجا باید ملت‌های مسلمان به داد مسلمان‌ها و مظلومان فلسطین برسند و خدای متعال از امت در این خصوص سوال خواهد کرد آمریکا در کل دنیا از تحریم استفاده می‌کند چرا ما مسلمان‌ها از تحریم کالاهای اسرائیلی استفاده نکنیم؟

تمام معاملات کشورهای مسلمان با اسرائیل باید تحریم شود

عاملی گفت: تمام معاملات کشورهای مسلمان با اسرائیل باید تحریم شود ملت‌ها باید برای چند امر دولت‌های خود را تحت فشار بگذارند اول برای تحریم نفت و گاز، دوم ملت‌ها باید تلاش کنند دولت‌ها را وادار کنند سفارت خانه‌های اسرائیل بسته شود و سفیر اسرائیل از تمام کشورهای عربی و اسلامی باید اخراج شود اگر ملت‌ها در این خصوص ساکت باشند نزد خداوند مسئول این خون‌ها خواهند بود.

وی ادامه داد: رئیس فروشگاه‌های مک دونالد اخیراً اعلام کرد این شرکت وعده‌های غذایی تمام سربازان اسرائیل را به طور مجانی تهیه خواهد کرد آیا شایسته است این شرکت با این سخن مشمئز کننده که عداوت با مسلمان‌ها از آن فوران می‌کند در کشورهای اسلامی شعبه داشته باشد؟ در این خصوص باید ملت غیور یک کشور همسایه را تحسین کرد که به فروشگاه‌های مک دونالد حمله کرده و همه را تعطیل کردند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان اردبیل گفت: هشتم، خبرنگاران در این حادثه نقش بسیار مهمی داشتند ارزش خبرنگاری در این ماجرا واقعاً در حد اعلی ظاهر شد اگر خبرنگاران نبودند قطعاً جنایات اسرائیل مخفی می‌ماند و آنها بر قتل و کشتار بیشتر جری‌تر می‌شدند به همین جهت اسرائیل از شدت عصبانیت بر خبرنگاران عمداً جمعی از آنها را مورد هدف قرار داد و آنها جان خود را از دست دادند این مسلم است که جز مجرم از اطلاع رسانی نمی‌ترسد.

امپراتوری رسانه‌ای غرب در این امتحان بزرگ مردود شد

وی با بیان اینکه امپراتوری رسانه‌ای غرب در این امتحان بزرگ مردود و مرعوب رسانه‌های بی‌طرف شد، تصریح کرد: رسانه‌های غربی نه تنها جنایات را گزارش ندادند بلکه عکس آن کار کردند و سعی کردند اهالی غزه و حماس را به عنوان مجرم قلمداد کنند بلکه هر خبرنگار آنها که در فضای مجازی ذره‌ای حمایت از غزه کرد فوراً او را از کار تعلیق کردند و این نهایت جفا در حق خبرنگاری است بستن دست و پا همیشه بد است.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل در بخش دیگری از خطبه‌ها با تجلیل و قدردانی از جوانان استان اردبیل و هم چنین جوانانی از جمهوری آذربایجان که تقاضای اعزام به جبهه جنگ با رژیم جعلی اسرائیل را داشته‌اند، گفت: از جوانان استان قلبا تشکر دارم که به طور مفصل تقاضای اعزام به معرکه جنگ را داشتند حتی شماره تلفن‌های خود را به ما فرستاده‌اند بعضی از جوان‌ها به این حقیر در این خصوص نامه‌هایی نوشتند که نشان اوج بصیرت و شجاعت و روحیه حماسی است.

وی افزود: هر مسلمانی در هر جای دنیا که ذره‌ای غیرت و حمیت نسبت به اسلام و مسلمان‌ها داشته باشد خواستار اعزام به جبه‌های جنگ است مخصوصاً از جوانان کشور آذربایجان تشکر می‌کنم که با وسائط مختلف اظهار داشتند آرزوی ما دفاع از بیت‌المقدس و فلسطین مظلوم است و برای خود عار می‌دانیم که اسرائیل در کشور ما لانه کرده است.

عاملی با بیان اینکه ما به شدت می‌ترسیم که در ادای وظیفه خود در برابر این جنایات هولناک در حق مسلمان‌ها کوتاهی کرده باشیم، ادامه داد: خدایا ما می‌خواهیم در معرکه جهاد حاضر بشویم اما راه‌ها توسط دولت‌های اسلامی بسته است توفیق جهاد با نفس از ما گرفته شده است اما جهاد به مال برای ما مقدور است از همه مردم می‌خواهم کمک‌های مالی خود را به شماره حساب هلال احمر واریز کنند.