تمجید سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا از تیم دختران ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال دختران زیر ۱۴ سال ایران در رقابتهای آسیای مرکزی (کافا) شرکت کرد و موفق به کسب مقام قهرمانی شد.
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در این زمینه با انتشار توییتی در صفحه رسمی این مسابقات به قهرمانی دختران زیر ۱۴ سال ایرانی اشاره کرد.
دختران فوتبالیست ایران در این رقابتها سه دیدار انجام دادند که در اولین مسابقه خود با قرقیزستان به تساوی یک بر یک رسیدند، در دومین مسابقه با نتیجه یک بر صفر از سد ازبکستان گذشتند و در سومین دیدار تاجیکستان را ۲ بر صفر شکست دادند.
این مسابقات با حضور چهار تیم برگزار شد که ایران به مقام قهرمانی دست پیدا کرد و تیمهای قرقیزستان ازبکستان و تاجیکستان هم در ردههای بعدی قرار گرفتند.
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