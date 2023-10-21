کتابخانه ویژه نابینایان در دامغان گشایش یافت

محمود منطقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه با حضور مسئولان کتابخانه ویژه نابینایان در بخشی از کتابخانه عمومی شهید شاهچراغی دامغان افتتاح شد، ابراز داشت: هدف از اجرای این قبیل اقدامات فراهم کردن دسترسی همه اقشار و گروه‌ها به امکانات آموزشی و رفاهی است.

وی ضمن بیان اینکه در این بخش از کتابخانه بالغ بر هزار نسخه کتاب بریل نگه داری می‌شود، افزود: این کتاب‌ها موضوعات مختلف شامل رمان، قصه، شعر و غیره را در بر دارد.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان با بیان اینکه جامعه خوب باید بتواند به همه گروه‌های مختلف خدمات لازم را ارائه دهد، ابراز داشت: لازمه این امر مشارکت همه دستگاه‌ها، نهادها، سازمان‌ها، شهرداری‌ها و عموم مردم با بهزیستی است.

منطقی ضمن بیان اینکه بالغ بر پنج هزار و ۸۰۰ کتاب گویا و صوتی نیز در این کتابخانه گنجانده شده است، تصریح کرد: این بخش از کتابخانه علاوه بر نابینایان قابل استفاده برای دیگر معلولان جامعه مانند توان خواهان نیز خواهد بود.

وی افزود: از همه خیران و نیکوکاران استان سمنان دعوت می‌شود در تهیه کتاب‌های بریل و صوتی برای نابینایان با بهزیستی همکاری لازم را داشته باشند تا چنین امکانی در دامغان گسترش یافته و در سایر شهرستان‌ها نیز دایر شوند.