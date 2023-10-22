معاینه فنی۱۲هزار دستگاه ناوگان سنگین و نیمه سنگین در خراسان شمالی

سعید سبحانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۲ هزار و ۳۹۹ دستگاه ناوگان سنگین و نیمه سنگین در خراسان شمالی طی ۶ ماه اول سال جاری، معاینه فنی شدند که نسبت به سال گذشته ۱.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی تصریح کرد: از این تعداد، ۷ هزار و ۳۰ دستگاه ناوگان در مرحله اول و ۲ هزار و ۴۹۶ دستگاه ناوگان پس از اصلاح عیب، قبول شدند.

وی با اشاره به این که ۲ هزار و ۸۷۳ دستگاه ناوگان در تست‌های مربوطه رد شدند، افزود: معاینه فنی خودروهای سنگین و نیمه سنگین به منظور ارتقای ایمنی در تردد جاده‌ای‌، جلوگیری از آلودگی محیط زیست و کاهش ترافیک ناشی از نقص فنی خودرو در جاده‌ها انجام می‌شود.

سبحانی اظهار کرد: ۳ مرکز معاینه فنی ناوگان سنگین و نیمه سنگین در بجنورد، شیروان و اسفراین فعالیت می‌کنند و عملکرد ترمزها، لغزش جانبی چرخ، وضعیت ظاهری، موارد ایمنی داخل خودرو، تست آلاینده‌ها و کمربند ایمنی از جمله موارد کنترل در این مراکز برای صدور کارت معاینه فنی است.

وی در ادامه افزود: در این بازه زمانی، ۳۸ بازدید از مراکز معاینه فنی ناوگان سنگین و نیمه سنگین توسط کمیته نظارتی متشکل از اداره‌های کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و حفاظت محیط زیست، استانداری و پلیس راه انجام شد.