مقاومت تحقیر ارتش‌ کشورهای عربی را جبران کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا جلالی رئیسی سازمان پدافند غیر عامل کشور در نشست خبری که صبح امروز دوشنبه (اول آبان ۱۴۰۲) در آستانه هفته پدافند غیر عامل برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: امسال در بیستمین سالگرد تشکیل پدافند غیر عامل قرار دارید و به همین مناسبت برنامه‌های ویژه‌ای را در این خصوص برگزار می‌کنیم.

وی با اشاره به عملیات حماس علیه رژیم صهیونیستی گفت: رژیم صهیونیستی که در ۷۰ سال گذشته با شکست ارتش کشورهای عربی یک حاشیه امنیت و بازدارندگی عمده‌ای را برای خود ایجاد کرده بود از لحاظ اطلاعاتی هم با همکاری مشترک با سازمان‌های امنیتی سایر کشورها یک استراتژی تهاجمی و اقدامات باز دارنده ایجاد کرده بود اما با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل استراتژی مقاومت و گسترش آن در لبنان و فلسطین شرایط تغییر کرد.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل ادامه داد: مقاومت تحقیر ارتش‌های اسلامی را جبران کرد و یک قدرت بازدارندگی در برابر رژیم صهیونیستی ایجاد کرده است و ما در روزهای اخیر شاهد بودیم تمامی استراتژی‌های نظامی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی در هم شکست و آسیب‌های جدی به زیر ساخت‌های امنیتی این رژیم وارد شد.

سردار جلالی بمباران غیر نظامیان را تنها راهکار رژیم صهیونیستی دانست و گفت: این رژیم یک کشتار عظیم غیر نظامیان به راه انداخته و سازمان‌های بین المللی و حقوق بشری و همه کسانی که دفاع از مظلومین را یک اولویت می‌دانند باید اقدام جدی را در برابر این جنایات انجام دهند تا این جنایات متوقف شود.

وی با بیان اینکه سازمان پدافند غیر عامل با تهدیدات انسان ساخت روبروست، گفت: باید تهدیدات پایش و الگوی تهدیدات انسان ساز کشف شود، همانگونه که سال قبل با یک تهدید انسان ساز روبرو بودیم پس شناخت الگوی تهدیدات وظیفه سازمان پدافند غیر عامل است.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه‌های این سازمان به مناسبت هفته پدافند غیر عامل اشاره کرد و گفت: برنامه‌های مختلفی در این هفته برنامه ریزی شده و بسته‌های مختلفی متناسب با سطح ملی و استانی تنظیم و اجرا می‌شود. بر همین اساس حدود ۵ هزار برنامه در سطح ملی، استانی و شهرستانی از قبیل برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و رزمایشی اجرا می‌شود.

سردار جلالی گفت: تلاش داریم در قالب برنامه‌های مختلف تجربیات و آموزش‌های لازم در حوزه‌های مختلف از جمله زیستی، شیمیایی، هسته‌ای، رسانه‌ای و … را به جوامع هدف انتقال دهیم تا سطح تاب آوری در برابر این تهدیدات را ارتقا دهیم.

وی ادامه داد: در حوزه زیستی به عنوان مثال در استان سیستان و بلوچستان با «پشه‌های مهاجر ای اس» روبرو هستیم که باید برای مقابله با آن آمادگی داشته باشیم.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل تهدیدات شناختی را یکی از مهمترین تهدیدات امروز دانست و گفت: در حوزه شناختی دشمن تلاش دارند با استفاده از رسانه، ذهن جوامع هدف را تحت تأثیر قرار داده و به اهداف خود برسند به همین دلیل ایجاد بازدارندگی در این خصوص یکی از برنامه‌های ماست.

سردار جلالی گفت: در حوزه سایبری و تهدیدات سایبری به دستاوردهای خوبی رسیده و در سال گذشته توانستیم حمله‌های سایبری را با آنتی ویروس‌های داخلی خنثی کنیم. همچنین توانستیم با عملیات‌های پیشگیرانه با همکاری دستگاه‌های امنیتی و نظامی ده حمله سایبری راهبردی دشمن به زیر ساخت‌های حیاتی کشور از جمله شبکه برق را خنثی کنیم.

وی تدوین الگوی حفاظت از زیر ساخت‌ها با همکاری دانشگاه امام حسین (ع) و چند دانشگاه دیگر را از دیگر اقدامات سازمان پدافند غیر عامل کشور دانست و افزود: برای ۳۱ استان طرح جامع پدافند غیر عامل تدوین و به ۳۰ استان ابلاغ شده است و تنها استان تهران باقی مانده است.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت: قانون تشکیل پدافند غیرعامل توسط مجلس در شهریور ماه امسال و بعد از ۲۰ سال ابلاغ شد که اقدامی بسیار خوبی بود.

وی تصریح کرد: تصویب قانون پدافند غیر عامل در مجلس و قانونی شدن فعالیت‌های پدافند غیر عامل، نقطه عطفی در فعالیت‌های این سازمان است که جا دارد از نمایندگان مجلس تشکر کنم.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت: در حوزه سایبر احساس ما این بود که تهدیدات اصلی کشور ما در این حوزه است، بر همین اساس با آموزش سازمان‌ها تلاش کردیم که بخشی از تهدیدات را غیر فعال کنیم. همچنین با همکاری شرکت‌های دانش بنیان و مراکز علمی و همچنین وزارت دفاع سامانه‌های مختلف کنترل صنعتی بومی تولید و بیش از ۳۰۰ محصول تولید کرده‌ایم که ۸۰ درصد عملیات سایبری علیه زیر ساخت‌ها با همین تجهیزات تولید شده بومی دفع شد.

سردار جلالی تشکل مرکز ملی پدافند سایبری را یکی دیگر از اقدامات انجام شده توسط پدافند غیر عامل دانست و گفت: تشکیل این مرکز می‌تواند گام بزرگی در مقابله با تهدیدات سایبری باشد.

وی گفت: ساخت بزرگترین مرکز درمان بیماران شیمیایی در منطقه یکی دیگر از اقدامات انجام شده است. همچنین بیمارستان‌های مختلفی را تجهیز کردیم تا بتوانند به نیازهای مختلف ما در این حوزه پاسخ دهند. در حوزه هسته‌ای نیز تجهیزات بسیار پیشرفته را تولید و در شهرهای هسته‌ای مانند اصفهان، کاشان و بوشهر مستقر شد.

سردار جلالی گفت: در درگیری ارمنستان و آذربایجان ما نگران آسیب نیروگاه هسته‌ای ارمنستان بودیم که در ۶۰ کیلومتری مرز ما قرار داشت به همین دلیل مرکز شهید باکری در تبریز ایجاد و طرح دفاعی لازم اورژانس هسته‌ای و تجهیزات لازم نیز پیش بینی و در سه استان شمال غربی کشور مستقر شد و با برگزاری رزمایش‌های متنوع سطح آمادگی در دستگاه‌ها را ارتقا دادیم.

وی افزود: در استان‌های هسته‌ای نیز متناسب با الزامات آژانس بین المللی انرژی اتمی، زیر ساخت‌ها و اورژانس هسته‌ای پیش بینی و این شهرها به بیمارستان‌ها با اورژانس هسته‌ای تجهیز شد.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور گفت: بعد از حادثه تروریستی حرم شاه چراغ برای پنج حرم امام رضا علیه السلام، حرم حضرت معصومه علیها السلام، شاه چراغ، حرم امام خمینی (ره) و مسجد جمکران، طرح پدافند غیر عامل برای جلوگیری از تهدیدات و افزایش امنیت تدوین شد تا در کنار سایر دستگاه‌های مسئول بتوانیم تهدیدات را کاهش و امنیت را ارتقا دهیم.

وی بابیان اینکه بزرگترین آزمایشگاه زیستی منطقه با عنوان شهید فخری زاده ساخته شده است، افزود: همچنین کمیته ملی مهاجمین زیستی مانند پشه‌ها، تشکیل شده است.

سردار جلالی گفت: برگزاری رزمایش‌های متنوع از دیگر برنامه‌های سازمان پدافند غیر عامل کشور است و مانورها و رزمایش‌های مختلفی تا پایان سال انجام می‌شود.