به گزارش خبرگزاری مهر، پنجاه و یکمین نشست هیأت اجرایی اتحادیه خبرگزاریهای آسیا و اقیانوسیه (اوآنا)، صبح امروز با خوش آمدگویی مدیرعامل خبرگزاری آناتولی و سخنرانی علی نادری، دبیر مجمع عمومی این اتحادیه، در استانبول ترکیه آغاز شد.
در ابتدای نشست، مدیرعامل آناتولی بر لزوم توقف بمباران غیرنظامیان و بیمارستانها در غزه تاکید کرد و خواستار احترام به مسئولیت و امنیت جانی خبرنگاران جنگ شد.
در این نشست دو روزه که با موضوع «همکاری میان خبرگزاریها برای مبارزه با اطلاعات نادرست» برگزار خواهد شد، نمایندگان خبرگزاریهای آسیایی به تبادل دانش خود در این حوزه خواهند پرداخت. ارائه تجربیات کشورهای گوناگون در مواجهه و برخورد با اطلاعات غلط از دیگر بخشهای این نشست دو روزه است.
از ایران خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران «ایرنا» به عنوان رئیس مجمع عمومی و هیأت اجرایی و خبرگزاری مهر به عنوان عضو کمیته فنی در نشست حضور خواهند داشت.
شایان ذکر است اتحادیه خبرگزاریهای آسیایی از جمله نهادهایی است که فرصت تعامل، آشنایی و هماهنگی بیشتر برای تحقق آگاهی بخشی رسانهای به مخاطبان قاره پهناور آسیا را فراهم میکند.
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