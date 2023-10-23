هزینه سفر به اسپانیا بدون تور چقدر است؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اسپانیا با معماری عجیب‌وغریب آنتونی گائودی در بارسلونا، خیابان‌ها و کوچه و پس کوچه‌های به جا مانده از دوران گوتیک و کنسرت‌های خیابانی و جشنواره‌های رنگی‌اش، به عنوان مقصدی امن برای شب زنده‌داران، عاشقان غذا، هنر و موسیقی، در ذهنمان ثبت شده است.

اگر شما هم یکی از میلیون‌ها عاشق این کشور شگفت‌انگیز هستید، اما می‌خواهید بدانید تور اسپانیا چقدر است و یا سفر به اسپانیا بدون تور چقدر برای‌تان آب می‌خورد، باید بدانید که هزینه سفر به اسپانیا شامل هزینه پرواز، اقامت، ویزای شینگن، گشت‌های شهری و صرف غذا می‌شود که باید حتماً آن‌ها را در بودجه سفر در نظر بگیرید.

علاوه بر این برای سفر به اسپانیا بدون تور، باید احتمال اتفاق‌های غیر منتظره را در نظر بگیرید و مقداری پول برای چنین شرایطی کنار بگذارید. اما بیایید هزینه سفر به اسپانیا بدون تور را با هم برآورد کنیم.

هزینه سفر به اسپانیا بدون تور

برای سفر به بارسلونا، پربازدیدترین شهر اسپانیا با شاهکارهای معماری گوتیک، سواحل دیدنی و زندگی شبانه پرشورش یا گشت و گذار در مادرید، شهر موزه‌های باستانی، بهتر است ابتدا هزینه سفر به اسپانیا بدون تور و مزیت‌ها و معایب آن نسبت به خرید تور اسپانیا را با یکدیگر مقایسه کنیم.

برخی از مهم‌ترین هزینه‌هایی را که در سفر به اسپانیا بدون تور با آن سروکار خواهید داشت، در ادامه شرح داده‌ایم.

هزینه پرواز به اسپانیا

یکی از اولین مواردی که باید در هزینه سفر به اسپانیا بدون تور در نظر بگیرید، هزینه پرواز تا مقصد است. هزینه پرواز تهران- بارسلونا از ۱۸ میلیون تومان آغاز می‌شود و متناسب با نوع ایرلاین، تاریخ حرکت و تعداد توقف‌ها در طول مسیر، به بیش از ۳۰ میلیون تومان هم می‌رسد. تنوع ایرلاین‌ها در مسیر تهران-بارسلونا باعث شده تا گزینه‌های زیادی برای سفر به اسپانیا داشته باشید.

اما همه این‌ها در عین مزیت، یک چالش بزرگ برای‌تان به همراه خواهد داشت. قبل از خرید پرواز اسپانیا، باید به‌اندازه کافی در انتخاب نوع ایرلاین‌، ساعت و روز حرکت دقت کنید. ساعت‌های نامناسب پرواز، توقف‌های طولانی در طول مسیر یا کیفیت بد ایرلاین‌ها، نه‌تنها شما را خسته و سردرگم می‌کند، بلکه روی روحیه و انرژی شما در روزهای باقی‌مانده سفر هم تأثیر بسیار بدی خواهد داشت.

هزینه اقامت در اسپانیا

هزینه اقامت در سفر به اسپانیا از حدود شبی ۲۰ یورو شروع می‌شود و به بیش از چند صد یورو می‌رسد. این هزینه، کاملاً به نوع اقامتگاه، شهر، مدت زمان اقامت و فصل سفر به این کشور بستگی دارد.

بدیهی است که هزینه اقامت در شهرهای بزرگ و توریستی اسپانیا مانند بارسلونا و مادرید بیشتر از اقامت در شهرهای کوچک است و اگر قصد دارید در فصل بهار یا تابستان (فصل اوج سفرها) به اسپانیا سفر داشته باشید، باید خود را برای قیمت بالای هتل‌ها و خدمات گردشگری آماده کنید.

اقامت در هتل‌های ارزان قیمت یا هاستل‌های اسپانیا شبی ۲۰ تا ۵۰ یورو، هتل‌های متوسط حدوداً ۷۰ تا ۱۵۰ یورو و برای اقامت در هتل‌های لوکس، باید بیش از چند صد یورو خرج کنید.

انتخاب اقامتگاه و حساب و کتاب هزینه‌ها، تنها بخش کوچکی از چالش‌های سفر به اسپانیا بدون تور است. چالش اصلی در این زمینه، رزرو هتل و پرداخت هزینه آن است. برای رزرو هتل مورد علاقه خود، باید به سراغ آژانس‌های مسافرتی آفلاین یا آنلاین بروید و رزرو از این طریق، هزینه سفر شما را تا حدی افزایش می‌دهد. البته اگر کارت اعتباری بین‌المللی دارید، این کار برای‌تان آسان‌تر می‌شود.

اما در سفر به اسپانیا با تور، تمام مراحل رزرو هتل با آژانس است و دیگر دغدغه‌ای برای چگونگی رزرو و پرداخت هزینه نخواهید داشت.

هزینه ویزا اسپانیا

یکی از شرایط سفر به اسپانیا، دریافت ویزا شینگن توریستی است. بر اساس آخرین به‌روزرسانی‌های وب‌سایت شینگن ویزا، هزینه ویزای شینگن اسپانیا برای مسافران بالای ۱۲ سال، ۸۰ یورو و مسافران ۶ تا ۱۲ سال، ۴۰ یورو است. اگر کودک زیر ۶ سال همراه خود دارید، نیاز نیست برای دریافت ویزا او هزینه‌ای جداگانه بپردازید.

اگر می‌خواهید بدون تور به اسپانیا بروید و در نظر دارید که شخصاً برای ویزای شینگن اسپانیا اقدام کنید، خوب است بدانید چنانچه به هر دلیلی ریجکت شوید، نه‌تنها سفرتان را از دست می‌دهید، بلکه باید دو سال صبر کنید تا بتوانید مجدداً درخواست ویزا دهید.

البته اغلب، کارگزاری‌ها و موسساتی وجود دارند که فرآیند اقدام برای دریافت ویزا را بر عهده می‌گیرند. در چنین شرایطی، شما باید علاوه بر هزینه درخواست ویزا که به سفارت پرداخت می‌کنید، رقمی بین ۳۰ تا ۴۰ یورو به این کارگزاران بپردازید.

این در حالی است که اگر با تور اسپانیا همراه شوید، فقط کافی است مدارک خود را آماده کنید و به کارشناسان ویزا تحویل دهید، تا در کمترین زمان ممکن و با کمترین ریسک، ویزای شینگن در دستانتان باشد.

هزینه حمل و نقل عمومی در اسپانیا

برای بازدید از جاذبه‌های اسپانیا و گشت‌وگذار در خیابان‌ها و کوچه‌های خاطره‌انگیز بارسلونا، وسایل حمل‌ونقل عمومی به‌صرفه‌ترین راه است.

هزینه تاکسی‌های اسپانیا از ۳-۴ یورو شروع می‌شود و به ازای هر کیلومتر، حدود یک یورو به آن اضافه می‌شود. علاوه بر این، برای عبور و مرور با مترو و خرید بلیط آن باید حدوداً ۱ تا ۳ یورو کنار بگذارید. اتوبوس‌ها، ارزان‌ترین وسایل حمل و نقل عمومی در اسپانیا هستند که هزینه آن‌ها حدود ۱.۵ تا ۲ یورو است. پیشنهاد ما به شما این است که روزانه حدود ۲۰ تا ۲۵ یورو برای حمل‌ونقل با وسایل عمومی کنار بگذارید.

اگر می‌خواهید با اتوبوس از شهرهای اطراف دیدن کنید، هزینه سفرهای بین‌شهری حدود ۲۵ تا ۳۰ یورو برای‌تان تمام می‌شود. البته پروازهای داخلی متعددی بین مقاصد این کشور وجود دارند که اگر خوش‌شانس باشید می‌توانید پروازهای ارزان‌قیمت پیدا کنید.

هزینه گشت و گذار در اسپانیا

مگر می‌شود به اسپانیا سفر کرد، اما سری به موزه هنر معاصر بارسلونا و موزه پیکاسو با آثار جهانی‌اش نزد؟ یا شانس ایستادن و عکس گرفتن در کنار یکی از بزرگ‌ترین و حیرت‌انگیزترین کلیساهای جهان، ساگرا فامیلیا، را از دست داد؟

اگر عاشق تاریخ و هنر این کشور اروپایی هستید، باید بدانید که گشت‌وگذار در سایت‌های تاریخی، موزه‌ها و کلیساهای معروف اسپانیا بین ۱۵ تا ۳۰ یورو، به ازای هر نفر-بازدید، هزینه خواهد داشت و اگر می‌خواهید با رزرو تورهای شهری، در یک روز از چند جای دیدنی بازدید کنید، باید حداقل نفری ۳۰ یورو کنار بگذارید. هزینه گشت شهری خصوصی شامل غذا و پذیرایی از مهمانان و تور لیدر اختصاصی، به بیش از ۱۰۰ یورو می‌رسد.

یکی از مزیت‌های سفر به اسپانیا با تور آن است که هزینه ورودیه بسیاری از جاهای دیدنی در مبلغ تور گنجانده شده و می‌توانید بدون منتظر ماندن در صف‌های طولانی، یا پرداختن هزینه جداگانه، از بسیاری از جاذبه‌های توریستی دیدن کنید.

ایوار، مجری مستقیم تور اسپانیا

کافی است هزینه‌های اقامت، ویزا، پرواز، حمل‌ونقل و ورودی جاذبه‌های اسپانیا و دردسرها و نگرانی‌هایی را که باید برای دریافت ویزا شینگن، رزرو هتل و خرید بلیط پرواز را تحمل کنید، یک بار دیگر از ذهن بگذرانید و بعد، با به این سوال پاسخ دهید که آیا واقعاً هزینه سفر به اسپانیا بدون تور به دردسرها و نگرانی‌هایش، به‌خصوص برای سفر اولی‌ها، می‌ارزد یا نه؟

بدون شک دردسرهای رزرو هتل، خرید بلیط پرواز با ایرلاین مناسب و گرفتن وقت سفارت برای صدور ویزا، انرژی بسیار زیادی قبل از سفر از شما می‌گیرد و یک اشتباه کوچک می‌تواند سفرتان را به تجربه‌ای بد و فراموش‌نشدنی تبدیل کند.

اما در سفر به اسپانیا با تور، بخش بسیار زیادی از کارهای سفر مانند ویزای گروهی شینگن، رزرو هتل، خرید بلیط هواپیما و بیمه مسافرتی بر عهده آژانس مسافرتی است. علاوه بر این، برنامه‌ریزی دقیق و حضور تورلیدر باتجربه در طول سفر، دغدغه شما در برابر اتفاقات غیرمنتظره را کاهش می‌دهد و سفری ایمن توأم با آرامش و لذت به شما هدیه می‌دهد.

حالا شما تصمیم بگیرید؛ آیا می‌خواهید با تور به اسپانیا سفر کنید یا بدون تور؟

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