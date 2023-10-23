به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی کتاب «خط به خط خاطره، شیوه‌نامه ویرایش متون خاطره‌نگاری مستند» نوشته راضیه حقیقت و مریم بیات امروز دوشنبه اول آبان با حضور جواد کاموربخشایش، فرانک جمشیدی و معصومه رامهرمزی در سالن سلمان هراتی حوزه هنری برگزار می‌شود.

در این نشست، که با همکاری اندیشکده پایداری حوزه هنری و دفتر پاسداشت زبان فارسی حوزه هنری برگزار می‌شود، دلایل و عواملی که باعث نوشته شدن و تدوین شیوه‌نامه ویرایش متون خاطره‌نگاری مستند شده است ارائه می‌شود و سخنرانان به بررسی این کتاب و موضوع آن از جوانب مختلف خواهند پرداخت.

راضیه حقیقت، از نویسندگان این کتاب، با اشاره به تصور اولیه نویسندگان و دست‌اندرکاران کتب خاطره‌نگاری جنگ بر بی‌نیازی این گونه کتاب‌ها از ویراستاری حرفه‌ای درباره موضوع یادشده گفت: ماهیت استنادی و روایی این کتاب‌ها، این تصور را پدید آورده بود که ناشر موظف است همان سخن را بدون ویرایش و پیرایش در حد اعمال ویرایش صوری به‌چاپ برساند.

وی ادامه داد: در مراکز فعال در نشر آثار دفاع مقدس، ویراستاری به‌شکل کلی اعمال می‌شد. شیوه‌نامه‌ای برای ویراستاران وجود نداشت و ویراستاران متکی بر تجربه شخصی و دانش ویراستاری، که در سایر حوزه‌های موضوعی همچون داستان یا متون علمی کسب کرده بودند، به ویرایش کتاب‌های خاطرات می‌پرداختند.

حقیقت افزود: به‌دلیل فقدان شیوه‌نامه یکسان، متن کتاب‌ها یکدست نمی‌شد و میزان آسانی یا دشواری خوانش، متفاوت و گاهی دور از هم جلوه می‌کرد.

نویسنده شیوه نامه ویرایش متون خاطره نگاری مستند، با اشاره به اینکه هر نوع نوشتاری، معطوف به موضوع خود، به ویرایش خاصی نیازی دارد افزود: این ویرایش خاص، آن نوشتار را از سایر گونه‌های مشابه جدا می‌سازد و سبب تشخیص زبان و نثر در آن نوع خاص می‌شود. به همین دلیل، ویراستار قبل از هر چیزی باید بر موضوع کتاب اشراف پیدا کند تا به جنس زبان و شیوه بیان آن موضوع دست پیدا کند.

این ویراستار در ادامه گفت: با بررسی‌های میدانی متوجه شدیم که شیوه‌نامه خاصی برای ویرایش کتاب‌های مستندنگاری جنگ همچون خاطره و زندگی‌نامه اشخاص و شهدا تدوین نشده است و این موضوع به‌شکلی سلیقه‌ای و ذوقی انجام می‌شود.

راضیه حقیقت از به سرانجام رسیدن شیوه‌نامه ویراستاری برای ویرایش حرفه‌ای کتاب‌های خاطره‌نگاری مستند خبر داد و افزودد: نداشتن شیوه‌نامه ویراستاری و نبود یک تیم ویراستاری برای ویرایش این قبیل کتاب‌ها از حفره‌های جدی در فرایند انتشار کتاب بود و نیاز به گره‌گشایی در این خصوص داشتیم. وی در پایان افزود: تدوین این شیوه‌نامه، قطعاً نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای کیفی کتاب‌های مستندنگاری جنگ خواهد داشت.