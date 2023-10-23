به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گردان‌های قسام در واکنش به جنایات ارتش رژیم صهیونیستی در حق مردم فلسطین، پایگاه هوایی «حتسریم» را موشک‌باران کرد.

علاوه بر این گردان‌های قدس هم اعلام کرد که محل تجمع نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در موضع نظامی ایرز را موشک‌باران کرده است.

عصر امروز نیز گردان‌های قسام، یگان ۱۰۷ ارتش رژیم صهیونیستی را در پایگاه حتسریم و فرماندهی لشکر سینا در پایگاه تسیلم را با استفاده از ۲ پهپاد هدف قرار داد.

گردان‌های قسام در واکنش به کشتار فلسطینیان شهرک صهیونیستی سدیروت را نیز موشک‌باران کرد.

گردان‌های قدس نیز بیان کردند که تجمع نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در موضع صوفا را با خمپاره سنگین هدف قرار داده است. همچنین گردان‌های قدس اعلام کرد که تجمع نظامیان صهیونیست در «صوفا» و «حولیت» را در واکنش به جنایات اشغالگران در حق فلسطینیان موشک‌باران کرده است. علاوه بر این بئرالسبع نیز در واکنش به جنایات صهیونیست‌ها از سوی گردان‌های قدس موشک‌باران شد.