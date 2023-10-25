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۳ آبان ۱۴۰۲، ۱۰:۰۹

جزییات برنامه هفتم توسعه؛

سازوکار ابلاغ آرای مراجع غیرقضایی مشخص شد

سازوکار ابلاغ آرای مراجع غیرقضایی مشخص شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، سازوکار ابلاغ نتایج تصمیمات، آرا و دستورات مراجع غیرقضایی به افراد ذی‌نفع را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، سوم آبان ماه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده ۱۰۹ این لایحه موافقت کردند.

بر اساس این مصوبه، مراجع غیرقضائی که نتیجه تصمیمات، آرا و دستوراتشان مطابق قوانین یا مقررات باید به ذی‌نفع ابلاغ شود، از قبیل شعب سازمان تعزیرات حکومتی، هیأت حل اختلاف مالیاتی، هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون‌های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها و کمیسیون ماده (۱۲) قانون زمین شهری موظفند از ابتدای سال دوم برنامه، ابلاغ‌های خود را در صورتی که شخص ذی‌نفع در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه دارای حساب کاربری باشد، از طریق سامانه مذکور ارسال نمایند.

در صورتی که شخص در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه دارای حساب کاربری نباشد، ابلاغیه باید به طرق سابق به ذی‌نفع ارسال شود.

قانونی مراجع موضوع این ماده مستلزم ابلاغ از طریق ذکرشده در این حکم است.

کد مطلب 5921281
زهرا علیدادی

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